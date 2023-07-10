محامية مغنٍ إيراني: نجاة موكّلي من الإعدام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات

دبي: قالت محامية مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي لصحيفة “شرق”، اليوم الإثنين، إن موكلها، الذي دعم الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في إيران، العام الماضي، نجا من عقوبة الإعدام، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.

وعبّر صالحي على الإنترنت، وفي أغانيه، عن دعمه لموجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد، أشعلتها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في حجز لشرطة الأخلاق التي اعتقلتها لارتدائها “ملابس غير لائقة”.

وأُدين صالحي بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي تهمة تشمل عدة جرائم، من بينها تلك المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

ونقلت الصحيفة عن المحامية رزا اعتماد أنصاري قولها إن المحكمة برّأت صالحي من تهمة إهانة الزعيم الأعلى، والتعاون مع حكومات معادية، ونُقل من الحبس الانفرادي إلى عنبر جماعي في السجن.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في نوفمبر تشرين الثاني، مقطع فيديو لصالحي، وهو رهن الاعتقال، وقد ظهر فيه معصوب العينين، ويتنصل من تصريحات سابقة انتقد فيها السلطات.

(رويترز)