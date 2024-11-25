محامي الكاتب الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أنه سيحرص على “احترام حقه بمحاكمة عادلة”

باريس: أكد المحامي فرنسوا زيمراي، الذي كلّفته دار “غاليمار” الفرنسية بالمشاركة في الدفاع عن الكاتب بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر، أنه “سيحرص” على “احترام حقه في محاكمة عادلة”، وذلك في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، الأحد.
وقال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، والسفير الفرنسي السابق لدى الدنمارك، إن “توقيف كاتب بسبب آرائه هو أمر ينتهك دائمًا الحريات الأساسية”.
وأضاف: “سنحرص على احترام حقه في محاكمة عادلة طبقًا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر”.
L’auteur franco-algérien Boualem Sansal, connu pour ses positions très critiques envers le pouvoir algérien, a été arrêté à son arrivée à Alger le 16 novembre dernier. Son avocat @francoiszimeray s’exprime pour la première fois. Il est l’invité de @ThomasSotto ce lundi à 7H40… pic.twitter.com/9FSsqqFT7n
— RTL France (@RTLFrance) November 24, 2024
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة، “توقيف صنصال في مطار الجزائر” العاصمة، دون أن تحدد تاريخ ذلك.
وذكرت وسائل إعلام عدة أن الكاتب، البالغ 75 عامًا، أوقِف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة، قادمًا من فرنسا.
وتبدي الأوساط السياسية والأدبية قلقها حيال مصير صنصال المعروف بمواقفه المندّدة بالتشدد الديني والاستبداد.
الأحد، قال رئيس أكاديمية غونكور، الكاتب فيليب كلوديل، لفرانس إنفو، إن الصمت الذي يحيط باختفاء صنصال “مقلق جدًا”.
وأضاف: “العالم الأدبي يتحرك، لكن هذه التعبئة رمزية لأننا لا نملك أي قوة”.
كما وجّه ثلاثون فائزاً بالجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية نداءً، الأحد، إلى السلطات الجزائرية “لضمان الحماية الجسدية واحترام الحقوق الأساسية لصديقنا”، وذلك في عمود نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة “لوفيغارو”.
والسبت، دعا الفائزون بجائزة نوبل للآداب، آنّي إرنو، وجان ماري لو كليزيو، وأورهان باموك، ووول سوينكا، إضافة إلى عدد من الكتاب، بينهم سلمان رشدي وروبرتو سافيانو، إلى “الإفراج الفوري” عن الكاتب الفرنسي الجزائري صنصال، في مقال نُشِر على الموقع الإلكتروني لمجلة “لوبوان”.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها صنصال لمجلة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، تبنّى فيها موقفًا مغربيًا يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة تحت الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
وانتقدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فرنسا، الجمعة، لدفاعها عن “مُنكر يشكّك في وجود الجزائر واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها”، ووصفت الكاتب بأنه “دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر”.
تأتي هذه الأحداث في سياق دبلوماسي متوتر بين فرنسا والجزائر، بعد دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، نهاية تموز/يوليو الفائت.
(أ ف ب)
بوعلام صنصال لايستحق هذا الاهتمام
اذا كان يقصد تلمسان وما حولها فهي كانت تابعة للجزائر قبل دخول فرنسا بدليل انها كانت تحت الحكم العثماني الذي حكم كل الجزائر
قبل الغزو العثماني كانت تلمسان تحت نفوذ الدولة المرينية .
هذا للتصحيح فقط
كانت تلمسان عاصمة الدولة الزيانية و يحدها غربا وادي ملوية إلى غاية 1556 تاريخ إنضمامها للخلافة العثمانية…بنو مرين وهم من قبيلة زناتة الجزائرية ومؤسسها عبد الحق المريني الأول ولد ببسكرة شرق الجزائر وأنتهت دولتهم بعد خسارتهم الحرب مع بني عمومتهم بنو عبد الواد الزيانيين في تلمسان عام 1465
اخيرا اكتشفت فرنسا ماكرون الانسانية و حقوق الانسان و المحاكمات العادلة
عندما كان يقدح في الاسلاميين كان النظام يتغنى به واليوم هو في السجن.
الكاتب والمؤرخ صلصال لم يحمل سلاحا ولم يهدد أحدا ، لقد أدلى براي. والرأي يكون الرد عليه بالرأي المضاد وليس بالسجن والاعتقال.
لقد أدلى براي واستند لحجج تاريخية ثابتة وموثقة. والحجة يتم الرد عليها بالحجة وليس بالمحاكمة.
صلصال هو كاتب معروف باراءه التي قد نتفق معها وقد نختلف، وقد جعل الله الاختلاف بين عباده رحمة. هو شمعة انارت في ديار المهجر ويراد لها أن تنطفيء في مسقط الرأس. يا للأسف.
يا سي عمر لا نغطي الشمس بالغربال
للتوضيح فقط ، صنصال كاتب و ليس مؤرخ. الرجاء النشر.
لقد إعتدى على سيادة دولة
لم يكن الكثيرون يعرفون الرجل، وأنا لم أسمع به من قبل، لكن اعتقاله على خلفية تصريحاته بشأن الاراضي المغربية التي اقتطعت لصالح الجزائر، هذا الاعتقال هو الذي جعل الناس يعرفونه ويعرفون تصريحاته.
بوعلام صنصال يحارب الوعي الزائف
وقبل الدولة المرينية كان كل العالم العربي والاسلامي تحت الخلافة في دمشق . كل دول العالم قسمت مئات المرات إلى أن استقرت إلى ما هي عليه الآن بمواثيق الأمم المتحدة وليس من حق أي دولة المطالبة بشبر من اراضي الغير
” وليس من حق أي دولة المطالبة بشبر من اراضي الغير ” في اي بند في ميثاق الامم المتحدة يوجد هذا المنع ههههههه. اسبانيا تطالب بجبل طارق من انجلترا، الصين اخذت الهونغ كونغ مؤخرا بعد اكثر من قرن من الاستغلال البريطاني وتطالب بتايوان، الأرجنتين مازالت تطالب بجزر الفوكلاند من بريطانيا ، الإمارات تطالب بجزرها من إيران……….اقليم كشمير ، التبت ….والامثلة لا حصر لها . لكن ما ضاع حق وراءه طالب .
Nacer
الاحكام الاوروربية التي صدرت أخيرا من طرف محكمة الاتحاد الأوروبي وبطلانها للاتفقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنهما أقليمين منفصليين ولايمكن أستغلال شبرا من أراضي الصحراء الغربية بدون استشارة الشعب الصحراوي وبعض المعلقين يتكلمون عن أراضي الصحراء الشرقية. الجزائر حررت بلدها شبر شبرا من المستعمر الفرنسي بفضل تضحيات شعبها منذ دخول الاستعمار سنة 1830 الى 1962 سنة الاستقلال. كيف لبلد سلم نفسه للحماية الفرنسية ويقول أن هاته الاخيرة أقتطعت أجزاء منه لتسلمه لبلد يقاوم هذا الاستعمار من ذخوله لأراضيه
سجن الكاتب صلصال دليل على صدق ما قاله