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محامي الكاتب بوعلام صنصال ممنوع من السفر إلى الجزائر

11 - ديسمبر - 2024

بوعلام صنصال في 17 أغسطس 2015 خلال مقابلة مع ا ف ب في منزله في بومرداس، شرق الجزائر العاصمة

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باريس: أعلن فرنسوا زيمراي، محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بيان الإثنين، أنه لم يتمكّن من زيارة موكله المسجون في الجزائر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، والذي يطالب بالإفراج عنه.

وقال المحامي في البيان: “فيما ستبتّ محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر، لم يُسمح لفرانسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله إلى جانب زوجته الجزائرية”.

وأضاف أن “رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة”.

وتابع البيان: “بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين”، مشيراً إلى أنّ “زيميراي تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوباً بدعوة من زملائه الجزائريين”.

وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة “إكس” إن “ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيرة”.

وكان زيميراي، الذي كلفته دار “غاليمار” الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنّه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال، البالغ 80 عاماً.

وبحسب الدار الناشرة لأعماله، “اتهم صنصال وسجن ووضع تحت المراقبة الطبية”.

وقال زيميراي، الأحد، إن الكاتب “نُقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة على مسافة 35 كيلومتراً من الجزائر العاصمة”، مبدياً أسفه لعدم إخطارهم “في الوقت الفعلي” ونددّ بالإجراء “غير الشفاف”.

وذكّر زيميراي بأنّ صنصال أوقف بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.

وتلقى الكاتب دعماً كبيراً من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم.

(أ ف ب)

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  1. يقول الغزواني:
    ديسمبر 11, 2024 الساعة 9:40 م

    ياقلعة التوار في العالم ويا اعدل دولة في افريقيا ما يمنعكم من محاكمة مجرم كصنصال محاكمة عادلة بحضور دفاعه لان قضيتكم واضحة والتهمة تابثة فلم الخوف من محامي معزول امام البراهين والحجج التي تحصلت عليها المخابرات التي تدين صنصال بلا شك

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    1. يقول علي الجزائري:
      ديسمبر 11, 2024 الساعة 10:41 م

      يا أخ الغزواني..هل تعرف من هو المحامي زيميراي..؟ إنه يهودي متعلم و صهيوني أصولي فوق ذلك.. محارب لكل من يصف الكيان الصهيوني بالمجرم.. قال لزملاءه في البرلمان الفرنسي مايلي: ”كل من يقول بأن غزة هي محشر و منطق منكوبة فهو أحمق..” هذا الصهيوني وزوجته لا يمكن أن يطآ أرض الشهداء لأنه مشارك في الجرائم الصهيونية اللئيمة..يا الغزواني.. نحن لا نعترف بأي صهيوني و نعرف ما يُحاك ضد وطننا ..لذلك فنحن مستيقظون والسلام لكل الأحرار..

  2. يقول يوغرطا:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 7:36 ص

    حرمت ارض الحزائر الطاهرة على اليهود كما حرمت عليهم مكة . الجزائري يبغض الصهيوني حتى لو ايام.

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  3. يقول بوسري بشار جديد:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 4:10 م

    لماذا هذا التعحب ؟ الجزائر ارض محرمة على اليهود منذ استقلالها كما منع المغني الصهيوني انريكو ماسياس رغم توسله العديد من المرات للسلطات الجزائربة للسماح له لزيارة مدينة قسنطينة مسقط راسه. هذا ليس تمييز او معاداة السامية لان اغلبية اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل الاستقلال كانوا يبلغون على المجاهدين الجزائرين لهذا فمحامي صنصال من اشد الصهابنة المناصربن لابادة الشعب الفلسطيني منع عليه دخول ارض الجزائر الابية كلام الرجال يقال مرة واحدة.

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  4. يقول يوسف:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 4:39 ص

    هو جزائري و يحاكم في الجزائر ، بإمكانه توكيل محامين من الجزائر للدفاع عنه، بدلا من هذا المحامي اليهودي الصهيوني

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  5. يقول هواري بومدين:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 8:03 ص

    هذا المحامي الصهيوني اليهودي الحاقد معروف بمواقفه المؤيدة للكيان الصهيوني وحقده على كل ماهو فلسطيني وتهجمه على سيادة الجزائر….
    هل ينتظر ان تمنح له التأشيرة ويدخل الجزائر ويقدم له التمر والحليب….
    تحيا الجزائر
    رحم الله الشهداء…
    لانامت اعين الخونة والعملاء

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