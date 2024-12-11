محامي الكاتب بوعلام صنصال ممنوع من السفر إلى الجزائر

بوعلام صنصال في 17 أغسطس 2015 خلال مقابلة مع ا ف ب في منزله في بومرداس، شرق الجزائر العاصمة

باريس: أعلن فرنسوا زيمراي، محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بيان الإثنين، أنه لم يتمكّن من زيارة موكله المسجون في الجزائر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، والذي يطالب بالإفراج عنه.

وقال المحامي في البيان: “فيما ستبتّ محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر، لم يُسمح لفرانسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله إلى جانب زوجته الجزائرية”.

وأضاف أن “رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة”.

وتابع البيان: “بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين”، مشيراً إلى أنّ “زيميراي تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوباً بدعوة من زملائه الجزائريين”.

Boualem Sansal : il n’a pas à être en prison et son avocat doit absolument pouvoir le défendre. C’est un droit humain fondamental.

Pour autant ses positions relèvent de l’extrême droite et du suprémacisme.

Il est important de poser les deux termes de l’équation. https://t.co/1opxZ0M59Q — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) December 10, 2024

وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة “إكس” إن “ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيرة”.

وكان زيميراي، الذي كلفته دار “غاليمار” الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنّه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال، البالغ 80 عاماً.

وبحسب الدار الناشرة لأعماله، “اتهم صنصال وسجن ووضع تحت المراقبة الطبية”.

https://t.co/l1wk9MF8cJ Refus de visa pour l’avocat de Boualem Sansal ALGERIE (TAMURT) – L’avocat de l’écrivain Boualem Sansal, le français François Zimeray, ne pourra pas se rendre en Algérie. Les autorités algériennes lui ont tout simplement refusé le visa pour se rendre à A pic.twitter.com/HWDZzFYihX — TAMURT (@TAMURTINFO) December 10, 2024

وقال زيميراي، الأحد، إن الكاتب “نُقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة على مسافة 35 كيلومتراً من الجزائر العاصمة”، مبدياً أسفه لعدم إخطارهم “في الوقت الفعلي” ونددّ بالإجراء “غير الشفاف”.

وذكّر زيميراي بأنّ صنصال أوقف بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.

وتلقى الكاتب دعماً كبيراً من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم.

(أ ف ب)