محامي الكاتب بوعلام صنصال ممنوع من السفر إلى الجزائر

باريس: أعلن فرنسوا زيمراي، محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بيان الإثنين، أنه لم يتمكّن من زيارة موكله المسجون في الجزائر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، والذي يطالب بالإفراج عنه.
وقال المحامي في البيان: “فيما ستبتّ محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر، لم يُسمح لفرانسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله إلى جانب زوجته الجزائرية”.
وأضاف أن “رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة”.
وتابع البيان: “بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين”، مشيراً إلى أنّ “زيميراي تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوباً بدعوة من زملائه الجزائريين”.
Boualem Sansal : il n’a pas à être en prison et son avocat doit absolument pouvoir le défendre. C’est un droit humain fondamental.
Pour autant ses positions relèvent de l’extrême droite et du suprémacisme.
Il est important de poser les deux termes de l’équation. https://t.co/1opxZ0M59Q
— Sandrine Rousseau (@sandrousseau) December 10, 2024
وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة “إكس” إن “ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيرة”.
وكان زيميراي، الذي كلفته دار “غاليمار” الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنّه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال، البالغ 80 عاماً.
وبحسب الدار الناشرة لأعماله، “اتهم صنصال وسجن ووضع تحت المراقبة الطبية”.
Refus de visa pour l’avocat de Boualem Sansal
ALGERIE (TAMURT) – L’avocat de l’écrivain Boualem Sansal, le français François Zimeray, ne pourra pas se rendre en Algérie. Les autorités algériennes lui ont tout simplement refusé le visa pour se rendre à A pic.twitter.com/HWDZzFYihX
— TAMURT (@TAMURTINFO) December 10, 2024
وقال زيميراي، الأحد، إن الكاتب “نُقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة على مسافة 35 كيلومتراً من الجزائر العاصمة”، مبدياً أسفه لعدم إخطارهم “في الوقت الفعلي” ونددّ بالإجراء “غير الشفاف”.
وذكّر زيميراي بأنّ صنصال أوقف بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.
وتلقى الكاتب دعماً كبيراً من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم.
(أ ف ب)
ياقلعة التوار في العالم ويا اعدل دولة في افريقيا ما يمنعكم من محاكمة مجرم كصنصال محاكمة عادلة بحضور دفاعه لان قضيتكم واضحة والتهمة تابثة فلم الخوف من محامي معزول امام البراهين والحجج التي تحصلت عليها المخابرات التي تدين صنصال بلا شك
يا أخ الغزواني..هل تعرف من هو المحامي زيميراي..؟ إنه يهودي متعلم و صهيوني أصولي فوق ذلك.. محارب لكل من يصف الكيان الصهيوني بالمجرم.. قال لزملاءه في البرلمان الفرنسي مايلي: ”كل من يقول بأن غزة هي محشر و منطق منكوبة فهو أحمق..” هذا الصهيوني وزوجته لا يمكن أن يطآ أرض الشهداء لأنه مشارك في الجرائم الصهيونية اللئيمة..يا الغزواني.. نحن لا نعترف بأي صهيوني و نعرف ما يُحاك ضد وطننا ..لذلك فنحن مستيقظون والسلام لكل الأحرار..
حرمت ارض الحزائر الطاهرة على اليهود كما حرمت عليهم مكة . الجزائري يبغض الصهيوني حتى لو ايام.
لماذا هذا التعحب ؟ الجزائر ارض محرمة على اليهود منذ استقلالها كما منع المغني الصهيوني انريكو ماسياس رغم توسله العديد من المرات للسلطات الجزائربة للسماح له لزيارة مدينة قسنطينة مسقط راسه. هذا ليس تمييز او معاداة السامية لان اغلبية اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل الاستقلال كانوا يبلغون على المجاهدين الجزائرين لهذا فمحامي صنصال من اشد الصهابنة المناصربن لابادة الشعب الفلسطيني منع عليه دخول ارض الجزائر الابية كلام الرجال يقال مرة واحدة.
هو جزائري و يحاكم في الجزائر ، بإمكانه توكيل محامين من الجزائر للدفاع عنه، بدلا من هذا المحامي اليهودي الصهيوني
هذا المحامي الصهيوني اليهودي الحاقد معروف بمواقفه المؤيدة للكيان الصهيوني وحقده على كل ماهو فلسطيني وتهجمه على سيادة الجزائر….
هل ينتظر ان تمنح له التأشيرة ويدخل الجزائر ويقدم له التمر والحليب….
تحيا الجزائر
رحم الله الشهداء…
لانامت اعين الخونة والعملاء