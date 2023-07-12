محامي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: العقوبات الأوروبية على موكلي ترجع إلى شهرته وليس الأدلة

بوخارست: قال محامي الدفاع عن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، أمام محكمة في الاتحاد الأوروبي، إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موكله بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو خطوة سياسية من جانب قادة التكتل لتضييق الخناق على مواطن روسي شهير.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء بأن الفريق القانوني الخاص بأبراموفيتش، انتقد في جلسة استماع بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، المزاعم التي تفيد بأن علاقته المميزة بالرئيس الروسي سمحت له بملء جيوبه، بينما توفر شركته “مصدرا كبيرا للدخل” الذي يوجه للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وقال المحامي تييري بونتينك، إن الاتحاد الأوروبي قام بوضع أبراموفيتش على قائمة عقوباته، يرجع جزئيا إلى شهرته، وليس “استنادا إلى الأدلة”.

وتم فرض القيود على سفر أبراموفيتش، بالإضافة إلى تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي، بعد إدراجه ضمن قائمة عقوبات التكتل في آذار/مارس الماضي، بسبب صلاته الوثيقة المزعومة بالرئيس بوتين، وبالتالي، جهود الحرب في أوكرانيا.

(د ب أ)