محامي رئيس حركة النهضة التونسية المؤقت: تم استخدام الذكاء الاصطناعي لفبركة صوته

تونس – “القدس العربي”:

رجّح المحامي مراد العبيدي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المؤقت لحركة النهضة التونسية، منذر الونيسي، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في “فبركة” صوت الونيسي في التسريبات المنسوبة له.

وقال العبيدي، في تصريح إذاعي، إنه طلب من وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في العاصمة أن يتم إجراء اختبار ثانٍ للتأكد من صحة التسجيل المنسوب لموكّله.

وأكد أن هيئة الدفاع عن الونيسي تعتقد أن “الذكاء الاصطناعي استعمل صوته وأي اختبار سيجري عليه سوف تكون نتيجته إيجابية لأن تونس ليست لديها الإمكانيات اللازمة للتأكد من فبركة صوت الونيسي بواسطة التقنية المذكورة”

وكان الونيسي نفى في مناسبات عدة صحة التسجيل المنسوب له، والذي يهاجم فيه عائلة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي وشخصيات أخرى داخل الحركة.

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الونيسي للتحقيق معه حول التسريب المذكور، قبل أن يتم التحقيق معه من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع محاولة من السلطات لتسييس الملف وتغيير صيغته بهدف التنكيل بخصوم الرئيس.