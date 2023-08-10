محامي شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها الطويل عن حسابتها في مواقع التواصل

لندن- “القدس العربي”:

أثار اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب عن منصات التواصل الاجتماعي بعد سرقة حساباتها الشخصية سواء على تويتر وفيسبوك وإنستغرام وحتى يوتيوب لمدة تزيد على ثمانية أشهر كاملة، قلق الجمهور بعد أن أصبحت معرفة أخبارها صعبة وزادت حولها الشائعات وآخرها شائعة الانتحار.

ونقلت مجلة “لها” عن حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب، أن الفنانة أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن حساباتها الشخصية منذ فترة، ولم يتم حسم الأمر حتى وقتنا هذا، والقضية ما زالت مستمرة.

وأكد أن السبب يرجع لخلاف بينها وبين الشركة المسؤولة عن حساباتها الشخصية، وبالفعل اتخذنا خطوات قانونية ضدهم.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تستطع من وقتها التواصل مع جمهورها.

وقد نفت شيرين مؤخراً محاولة انتحارها، بعدما ظهرت مع زوجها الفنان حسام حبيب وابنتيها، في فيديو جديد أثناء وجودهم في الساحل الشمالي، وهم يقضون إجازتهم الصيفية.