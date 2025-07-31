محامي صاحبة حساب “بنت مبارك” يطالب بتحليل “دي إن إيه”.. وعلاء مبارك يرد: “كلام فارغ”

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار طلب طه الزقلاوي، محامي المتهمة صانعة المحتوى صاحبة حساب “بنت مبارك” على مواقع التواصل الاجتماعي، أخذ عينة “دي إن إيه” من المشكو في حقها، وكذلك عينة من أبناء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك جمال وعلاء مبارك، لإثبات صحة أو عدم صحة نسبها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، جدلا واسعا في مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على صانعة المحتوى “مروة يسري” المعروفة إعلاميا بـ”بنت الرئيس مبارك”، في محافظة الإسكندرية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة حول تورط الفنانة وفاء عامر وآخرين في تجارة الأعضاء البشرية.

وجاء في نص البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر إلى النائب العام، أنها ارتكبت جرائم بث ونشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق “تيك توك”، وفقًا لما يتضح من مقاطع الفيديو التي تعهد مقدم البلاغ بتقديمها، والتي نُشرت من خلال حسابات المشكو في حقها، إضافة زعمها وجود شبكات لغسل الأموال وتهريب المخدرات داخل البلاد.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمة وواجهتها بالفيديوهات التى ظهرت من خلالها وهي تدعي بأنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من زواج سري من الفنانة إيمان الطوخي، بالإضافة إلى توجيهها اتهامات لعديد من الشخصيات ـبرزهم الفنانة وفاء عامر التي اتهمتها بالانضمام لشبكة تجارة أعضاء بشرية.

ورد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على سؤال لإحدى مستخدمات منصة “إكس”، حول حقيقة الأمر.

وقالت مستخدمة عبر منصة “إكس”: “مساء الفل يا ابن الغالي، عندي استفسار يا أستاذ علاء، لماذا لم تتخذوا إجراء ضد المدعية أنها ابنة الرئيس مبارك؟ أنا أراها من زمان، ومندهشة لماذا لا تقيموا دعوى قضائية ضدها، لأنها تلوث سمعة الرئيس مبارك؟”.

ورد علاء مبارك بالقول: “الكلام الفارغ لا يستحق الرد ولا له أي أهمية، كل شخص يخرج بكلام فارغ نعطيه اهتمام”.

وكان المطرب أحمد محسن، نجل شقيقة الفنانة إيمان الطوخي، نفى هذه الادعاءات تماماً، مؤكداً أن الفنانة لم تتزوج قط ولم تنجب، وأن العائلة لا تعرف هذه الفتاة من الأساس. كما أوضح أن الطوخي ما زالت تقيم في مصر ولم تغادرها كما أشيع.