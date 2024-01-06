سياسة | دولي

محامي ضحايا غزة: مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتبع معايير مزدوجة

6 - يناير - 2024

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

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انتقد المحامي تريستينو مارينيلو، عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام للمحكمة كريم خان، بسبب “تطبيق معايير مزدوجة” عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

جاء ذلك في مقال لمارينيلو، الذي يعمل أيضا أستاذا للقانون بجامعة “ليفربول جون موريس”، نشر على موقع “Opinio Juris”.

وأشار مارينيلو إلى الصمت الطويل للمدعي العام كريم خان بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الأمر استغرق من المدعي العام عاما واحدا فقط لتحديد الحالات الملموسة في الحرب المستمرة بأوكرانيا.

ولفت إلى أن خان لم يصدر اعتقال أو استدعاء في التحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية خلال نحو عامين ونصف.

واتهم مارينيلو مدعي الجنائية الدولية بـ”تطبيق معايير مزدوجة”.

وأشار إلى أنه لم يقم أي مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن هناك “تناقضا حادا” بين نهج خان، في التحقيقات المتعلقة بفلسطين وأوكرانيا.

ولفت محامي ضحايا غزة إلى أن المدعي العام قام بالعديد من الزيارات إلى أوكرانيا بعد بدء الحرب الأوكرانية الروسية، وحضر المؤتمرات الصحافية.

وتابع أن خان نشر أول سلسلة من الإجراءات الوقائية التي كان لها تأثير رادع بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، في حين أنه لم يتم إجراء أي تحديث أو اتخاذ أي خطوات وقائية فيما يتعلق بالتحقيق في فلسطين منذ يونيو/ حزيران 2021.

وقال مارينيلو إن خان يرفض مطالب الفلسطينيين، رغم أنه استجاب سريعا لطلبات لقاء الإسرائيليين المتضررين من هجمات حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومحاميهم، والتقى بهم أكثر من مرة. واعتبر أن ذلك أمر “محير”.

وأوضح أن مدعي الجنائية الدولية لم يلتق بالنازحين الفلسطينيين خلال زيارته لمصر في 29 أكتوبر.

وأشار مارينيلو إلى أن تحقيقات خان بشأن فلسطين فُتحت ضد جهات غير حكومية، أي أنها “لم تلم إسرائيل بشكل مباشر”.

(الأناضول)

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  1. يقول فلسطين حره:
    يناير 7, 2024 الساعة 1:05 ص

    الحل فقط بوقف ما يسمى بالتطبيع

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  2. يقول عمر علي:
    يناير 7, 2024 الساعة 3:12 ص

    انه لا يمثل العدالة الدولية بل مصالح الاستعمار البريطاني .

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  3. يقول Abd:
    يناير 7, 2024 الساعة 7:25 ص

    ما عدى الجهاد و الكفاح و النضال و التضخيات و الشهداء ليس لنا مخرج

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  4. يقول ابو العلا:
    يناير 7, 2024 الساعة 7:46 ص

    مش غريب على أي واحد في منصب عالي يكون ولائه المطلق للصهاينة وإلا لا يبقى في هذا المنصب

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  5. يقول كريم:
    يناير 7, 2024 الساعة 8:20 ص

    انت تحتكم للجلاد نفسه!

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  6. يقول كلمة الحق:
    يناير 7, 2024 الساعة 8:24 ص

    حسبنا الله و نعم الوكيل..وكفى به وكيلا.

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  7. يقول متفاءل بالنصر:
    يناير 7, 2024 الساعة 10:51 ص

    كل من ينتظر العون والمدد من غير الله فهو خاطىء فإنه لا ناصر لغزة الموحدة التي أبت أن تركع إلا لله سوى الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما النصر إلا من عند الله . فدعواتنا لهم بالنصر لن تنقطع وسنتفاءل ونتفاءل ونتفاءل حتى يأتي النصر من عند الله العلي الكبير القوي الجبار .

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  8. يقول متسائل:
    يناير 7, 2024 الساعة 12:46 م

    الله يرحمك صدام .

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  9. يقول يوسف:
    يناير 9, 2024 الساعة 5:14 م

    الطريق الوحيد الكفاح المسلح

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