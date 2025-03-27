محامي معتقلين تونسيين متهمين بالتآمر: نسعى لتدويل القضية ولن نشارك في مسرحية سيئة الإخراج

تونس – «القدس العربي»: قال عبد الناصر المهري عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر في تونس، إن الهيئة قد تلجأ لتدويل القضية في ظل تواصل رفض المحكمة الإفراج عن المتهمين وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.

وأضاف، في حوار خاص لـ”القدس العربي”: “هناك توجه لتدويل القضية نظراً لحالة اليأس التي وصلت إليها عدة أطراف، غير أنه ما زال لدي أمل في عودة العقل لمن تسبب في هذه الأزمة، وكنت حضرت في زمن الديمقراطية طلب أحد ممثلي منظمة دولية تدويل قضية كبيرة مثيرة للجدل لأحد الأشخاص، غير أني كمحام نصحت بعدم التمادي في ذلك التوجه. وقد أنصف القضاء التونسي في النهاية الطرف المذكور، وهو ما نتمناه في قضية التآمر، خاصة أن التدويل في حد ذاته فيه مس بسيادة الدول”.

واستدرك بالقول: “وبالرغم من ذلك، فإن الخيار يبقى مطروحاً في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، كما أن من بين الخيارات المتاحة التي سنعمل عليها توجه هيئة الدفاع بنداء للبعثات الدبلوماسية لتمدنا بشهادة الدبلوماسيين المذكورين في القضية بخصوص التهم الموجهة للمتهمين في حالة استمرار رفض المحكمة لطلبنا (الاستماع للدبلوماسيين)”.

وحول الجدل المُثار بشأن جلسة المحاكمة عن بعد التي عقدت أخيراً في قضية التآمر، قال المهري: “بالنسبة لشكل الجلسة عن بعد، اختار المشرع في الفصل 141 مكرر من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية الوارد بالمرسوم 12 لسنة 2020 أن يكون اللجوء إلى آلية المحاكمة عن بعد في حالتين عادية واستثنائية: الحالة الأولى يكون للمحكمة إمكانية أن تقرر هذا الإجراء من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو المتهم، وهذه الحالة قررتها المحكمة الابتدائية في تونس بسبب وجود خطر ملم، حسب ما جاء في المذكرة، والحالة الثانية تتعلق بالوقاية من الأمراض السارية”.

واستدرك بالقول: “غير أنه في الأصل تكون موافقة المتهم المودع بالسجن على استعمال تلك الآلية شرطاً أساسياً، وتجاوز هذا الأصل للغاية الحمائية من الاستثناء (في قضية التآمر) غير مفهوم، وتبرير واه لغاية في نفس أطراف تريد التنكيل بالمتهمين، ومعلوم بما لا يدع مجالاً للشك أن القضية سياسية بامتياز، وهي تصفية لرموز المعارضة التونسية”.

وأشار، في السياق، إلى أن محاكمة المتهمين في قضايا إرهابية سابقة في تونس على غرار هجومي باردو وسوسة، تمت بشكل علني وبحضور المتهمين وجميع وسائل الإعلام، معتبراً أن المبررات التي قدمتها المحكمة في قضية التآمر لإجراء المحاكمة عن بعد “لا أساس لها”.

وكان المهري طلب خلال جلسة المحاكمة، استدعاء الدبلوماسيين الأجانب المشتبه “تورطهم” في القضية، وبرر ذلك بالقول: “باعتباري مختصاً في القانون الدولي كما في قانون الإرهاب، فإنه من المفروض أن يتولى الدبلوماسيون المعنيون -والمذكورون بالاسم في محاضر التحقيق- إعانة السلطات في أداء واجبها عبر تقديم معلومات لا تضر دولهم ولا الدولة الحاضنة، خاصة أن عقوبة التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر قد تصل للإعدام، ولذلك فشهادة الدبلوماسيين الأجانب مهمة وأساسية لإجلاء الحقيقة وتوجيه التحقيق والمحاكمة، لا سيما بعد أن برأتهم (الدبلوماسيين) النيابة العامة من التهم الموجهة لهم في ما يتعلق بالتخابر (مع المتهمين)”.

وأضاف: “وبما أن النيابة برأتهم فإن البراءة تسري على المنوبين (المتهمين التونسيين)، غير أن قاضي التحقيق في ختم البحث لم يحفظ التهم الموجهة للمنوبين (لم يقم بتبرئة المتهمين التونسيين)”.

وتوجه المهري برسالة للمؤسسة القضائية، دعا فيها إلى الالتزام بشروط المحاكمة العادلة وعدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها السلطات.

وأضاف: “إذا لم تتم الاستجابة لطلبنا، فإن حضورنا في أي طور من أطوار القضية لن يعدو كونه مشاركة في مسرحية سيئة الإخراج، وخاصة إذا كانت التعليمات والأحكام جاهزة، حيث أخبرنا قاضي التحقيق أنه سيصدر بطاقات إيداع ضد المتهمين بالقضية، بعد استجواب كل من خيام التركي وكمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي”.

كما دعا الموقوفين إلى “التوقف عن إضرابات الجوع (الفردية) المستمرة، وما عليهم إلا أن ينادونا بإضراب جوع جماعي، لأن القضية تجاوزت كل الحدود، ونحن صامدون من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل عائلات المعتقلين والمهجرين ولبناء تونس جديدة”.