محامٍ تونسي يقدم “شكوى قضائية فلسطينية” للجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل

تونس – “القدس العربي”: قدم عميد المحامين التونسيين السابق شوقي الطبيب “شكوى قضائية فلسطينية” ضد قادة إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب الطبيب على صفحته في موقع فيسبوك “بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين، قمت اليوم (الأربعاء) بإيداع شكوى لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد مجرمي الحرب، قادة الكيان الصهيوني الغاصب، قتلة الأطفال الفلسطينيين”.

وكانت هيئة المحامين التونسيين شاركت في دعوى قضائية تقدم بها 500 محامي حول العالم بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ شهرين، تشن دولة الاحتلال عدوانا متواصلا على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.