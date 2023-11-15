محامٍ جزائري لـ”القدس العربي”: نأمل بإقناع المدعي العام في الجنائية الدولية للتحرك بشأن فلسطين

الجزائر- “القدس العربي”:

أبدى المحامي والحقوقي الجزائري البارز، بوجمعة غشير، تفاؤله بشأن إمكانية أن يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في سياق الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المحامين والجمعيات في لاهاي، لإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وأوضح غشير المشارك في هذه المبادرة، أن الدافع وراء الشكوى، هي “المشاهد اليومية من قصف السكان المدنيين الآمنين، والتخريب الحاصل للبنى التحتية، وقصف أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس، والقتل الممنهج للفلسطينيين، وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء والطاقة، والعدد المتزايد للقتلى من المدنيين، ومشاهد جثث الأطفال والنساء، ونزع صفة إنسان على الفرد الفلسطيني، والخطاب المملوء بالحقد والكراهية، واصطفاف أمريكا وأوروبا إلى جانب آلة الدمار الصهيونية، كل هذه الأمور تحرك ضمير كل إنسان له إحساس”.

وأبرز أن كل ذلك “حرّك ضمائر محامين وحقوقيين وجمعيات في مختلف أنحاء العالم للقيام بهذا المسعى لإيصال الحقيقة المؤلمة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يتحرك ويفتح تحقيقا ومتابعة للمسؤولين عن هذه الجرائم، على اعتبار أن هذه المحكمة هي المؤهلة الوحيدة لمعاقبة مثل هذه الجرائم”.

وفي تفاصيل هذه الشكوى، قال الرئيس السابق للمنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان، إنها تتضمن عرضا شاملا لمجريات الأحداث منذ قيام دولة فلسطين المستقلة عن الدولة العثمانية، مرورا بإقامة دولة إسرائيل والنكبة والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطنيين، وحرب 1967 والاحتلال لأراضٍ إضافية، والتمييز العنصري الممارس، وصولا إلى 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ورد الفعل الإسرائيلي بكل أفعاله والتي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا لمعاهدة روما المنشئة للمحكمة.

وفي رأي غشير، فإنه في نظر القانون الدولي، ينطبق على ما تقوم به إسرائيل كل مواصفات الجرائم المنصوص عليها في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من حيث كونها جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان.

وحول إمكانية تحرك المحكمة في لاهاي للنظر في الحماية الغربية التي تحظى بها إسرائيل، قال المحامي الجزائري إن يجب أولا التنبيه إلى أن “تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يكون من طرف الدول التي صادقت على اتفاقية روما أو مجلس الأمن أو المدعي العام إن رأى أن فتح تحقيق ضروري”.

وتابع: “نحن كمحامين وجمعيات، نعمل على إقناع المدعي العام بضرورة تدخله وفتح تحقيق، خاصة وأن الملف المقدم يتضمن وقائع وأحداثا موثقة وأدلة إثبات، يمكن أن تقنع أي شخص. وبالتالي لا أعتقد أن المدعي العام سوف لا يأخذها بعين الاعتبار”.

ولم يخف غشير في الوقت ذاته أن “الضغط الممارس على المدعي العام من قبل بعض الدول قد يعرقل المسار، لكنه لا يلغيه”، إذ توجد سابقة تتمثل في التحقيق الذي أجرته المدعية العامة السابقة، لكن نتيجة هذا التحقيق لم تظهر ليومنا هذا.

وأضاف: “لذلك، لابد من الاستمرار في تحسيس الرأي العام العالمي بخطورة ما يجري، وضرورة معاقبة المتسببين في ذلك، علما وأن المحكمة الجنائية الدولية هي الآن محل انتقاد كبير وسوف تعقد حلقة نقاش في جنيف لطرح الإشكالية تحت شعار “تكون أولا تكون”.

ويشارك في هذه الشكوى بالإضافة للمحامي غشير، عدة تنظيمات أخرى بينها حزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي قال في بيان له، إن هذه الدعوى مؤسّسة وقائمة على حقائق ووقائع لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال، لا سيما ما تعلّق بالعدد غير المسبوق للضحايا المدنيين، والحصار الكامل لقطاع غزة (الحرمان من الماء والدواء والغذاء)، والتهجير القسري لأكثر من مليون مواطن فلسطيني (من شمال غزة إلى جنوبها)، وحظر الطاقة (الكهرباء، الوقود)، والدعاية البغيضة والمرَضية، والتخطيط لتهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء، وكذا الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع، يضاف لها الاضطهاد والقتل العمد وكذا الاعتداءات على الموظفين والمؤسسات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية.

كما أن هذه الدعوى وفق الحزب الجزائري، من شأنها دعم أجهزة محكمة الجنايات الدولية، لا سيما بعد التصريحات القوية للمدعي العام السيـد كريـم خان أثناء زيارته إلى معبر رفح، وكذا تقرير المقررين الخاصين لمنظمة الأمم المتحدة، والذين أكّدوا فيه بأن الجرائم الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي ترقى لجرائم الإبادة.

وعلى المستوى الوطني في الجزائر، يحضّر قانونيون لمخاطبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في خطوة تلي نداء الرئيس عبد المجيد تبون لتحريك شكوى ضد الجرائم الصهيونية لعدم جعل الاحتلال يفلت من العقوبة هذه المرة.

ويتكون فريق العمل الذي شكلته نقابة المحامين لهذا الغرض من أسماء معروفة لها باع في العمل الحقوقي مثل المحامي مصطفى بوشاشي الذي كان يرأس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب نقيب العاصمة سيليني عبد المجيد، والمحامي مشري بشير الذي اشتهر بدفاعه عن الإسلاميين، والمحامية زبيدة عسول، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والمحامي خبابة عمار وغيرهم.

وترى نقابة المحامين في الجزائر، أن “قادة الكيان الصهيوني تمادوا في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع الدولية وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 بل وکل بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة”.