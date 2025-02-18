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محامٍ فرنسي: الكاتب بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر مصاب بالسرطان

18 - فبراير - 2025

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تونس: كشف محامٍ فرنسي، اليوم الثلاثاء، إصابة الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ ثلاثة أشهر، بمرض السرطان.

وقال المحامي فرانسوا زيمراي لوسائل الإعلام في فرنسا، إن بوعلام مصاب بأحد أمراض السرطان الذي يصيب الرجال في سن متقدمة من العمر.

وأوضح زيمراي أن “بوعلام في المستشفى ويتلقى العلاج لكن تمنع السلطات أن يلتقيه محاميه بشكل مباشر” ، مضيفا أن “هذا بحد ذاته يمثل مشكلا بالنسبة لهيئة الدفاع”.

واعتقل صنصال (75 عاما) الذي عُرف بانتقاداته للسياسات الحكومية في الجزائر والإسلام السياسي، في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويأتي اعتقاله ضمن سلسلة من التوترات بين الجزائر وفرنسا.

ورجحت تقارير اعتقال بوعلام بسبب تصريحات له شكك فيها بملكية الجزائر لأراضٍ على الحدود مع المغرب.

ويقول الإعلام الرسمي في الجزائر إن بوعلام “يخدم سياسات اليمين الفرنسي المناهض للجزائر”.

(د ب أ)

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