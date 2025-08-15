سياسة | عربي | المغرب العربي

محام: القبض على القاضي التونسي المعارض مراد المسعودي

منذ 29 دقيقة

القاضي التونسي المعارض مراد المسعودي- وسائل التواصل الاجتماعي

تونس: قال محام تونسي إن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض اليوم الجمعة على القاضي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.

وقال المحامي سمير بن عمر  “لا نعرف إلى حد الآن مكانه”.

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على مراد المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024” قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.

وأكد بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يعلمون التهمة الموجهة له ولا مكان احتجازه، مشيرا إلى أن المسعودي لا يزال قاضيا يتمتع بحصانة بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع مجموعة من القضاة في وقت سابق.

(رويترز)

