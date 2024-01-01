محام: حبس الصحفي التونسي زياد الهاني على ذمة قضية “الإساءة إلى الغير”- (تدوينة)

تونس: أمرت السلطات القضائية التونسية اليوم الاثنين بحبس الصحافي البارز زياد الهاني على ذمة قضية “الإساءة إلى الغير”، وذلك بعد أيام من انتقاده لوزيرة التجارة، بحسب ما قال محاميه.

وقال المحامي عياشي الهمامي في تصريح إعلامي من أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إن النيابة العمومية حددت جلسة يوم 10 يناير كانون الثاني للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشرطة قبضت عليه لأول مرة يوم الخميس بعد أن أدلى بتعليقات عن الوزيرة كلثوم بن رجب في إذاعة محلية خلال مقابلة أذيعت على فيسبوك.

ودعت نقابة الصحافيين التونسيين من جانبها بإطلاق سراحه فورا ووصفت احتجازه بأنه “خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحافيين”.

وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي”.

لكن نشطاء وصحافيين يقولون إن حرية التعبير آخذة في التدهور منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة في عام 2021. وقال سعيد إن إجراءاته ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى في ظل ما يسميها النخبة الفاسدة.

(رويترز)