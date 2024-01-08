محام دولي: الإسرائيليون والأمريكيون سيهددون القضاة وعائلاتهم

لندن ـ «القدس العربي»: قال المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل، أنه مؤمن بفوز جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الإسرائيليين والأمريكيين والصهاينة سيهددون القضاة وعائلاتهم.

وبويل فاز بطلبين في محكمة العدل، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولم تفز أي حكومة أو محامٍ في تاريخ المحكمة الدولية بطلبين في قضية واحدة منذ تأسيسها في عام 1921.

وقال لـ «الجزيرة نت» إن الولايات المتحدة «مذنبة» بسبب مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية، منتقدا المحكمة الجنائية الدولية «الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009» على حد تعبيره.

وزاد: «يذكرني هذا الملف بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا لوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد البوسنيين، وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها أي محامٍ أو دولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. واستنادا إلى مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا حتى الآن أعتقد أنها ستفوز ضد إسرائيل».

وواصل: «قارنت الوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا بالعمل الذي قمت به لضمان فوز البوسنيين بـ3 طلبات أمام المحكمة الدولية».

وزاد: «هناك القسم المتعلق بنية الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين وأعمال الإبادة الجماعية، ونجد أن جنوب أفريقيا قدمت 4 تهم مختلفة. الأولى: ارتكاب الإبادة الجماعية، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، مما يعني مضاعفة مذبحة سربرنيتسا التي راح ضحيتها 7 آلاف مسلم في البوسنة. والثانية: التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وقد تجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة 50 ألف فلسطيني، أما المعاناة النفسية فيمكن لأي أحد تشغيل أي مصدر إعلامي لرؤية حجم المعاناة.

أما الثالثة، فهي تعمد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمرهم كليا أو جزئيا، ورأينا ذلك جليا عندما أعلن وزير إسرائيلي منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع أو عندما قال مسؤول آخر إن غزة يجب أن تتحول إلى معسكر اعتقال أوشفيتز.

في حين تتمثل التهمة الرابعة بـ»فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، حيث دمرت المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمد من قبل الصهاينة في مكان توجد فيه عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل.»

وعن الموقف الأمريكي قال: «بما أن الأمريكيين يعملون على مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فسيكونون مذنبين، وذلك بموجب المادة 3 إي من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ والإبادة الجماعية، فضلا عن انتهاك الاتفاقية الخاصة بالحكومة الأمريكية وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية».

وواصل: «بما أنها جناية خطيرة يبذل الأمريكيون قصارى جهدهم بالتعاون مع القوى الإسرائيلية والصهيونية لتخريب هذه الدعوى بطريقة ما».

وبما يخص التأثير على قضاة المحكمة، أوضح أن: الإسرائيليين والأمريكيين والصهاينة سيهددون هؤلاء القضاة وعائلاتهم، مما يجعل الأمر منوطا بنزاهتهم.»

وزاد: «تعمل رئيسة المحكمة جون دوناهو منذ فترة طويلة في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي متقلبة وفاسدة وتخضع لتحقيق المصالح الأمريكية، وأنا متأكد أنها على اتصال مع وزارة الخارجية لتطلعها على جميع المناورات التي تتم في الغرف الخلفية في محكمة لاهاي، وستعمل كل ما في وسعها لتشكيل الدعوى لصالح إسرائيل وأمريكا».

وبين أن «إسرائيل لن تفوز لأن حجتها الأساسية هي الدفاع عن النفس، وقد رفضت المحكمة الدولية تلك الحجة مسبقا، قائلة إن إسرائيل هي المحتل المحارب للضفة الغربية، وبالتالي القدس الشرقية وغزة، وليس لديها الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد شعب محتل».

وعن الخطوات التالية في حال فوز جنوب أفريقيا، قال: «سيُترك الأمر لجنوب أفريقيا بالطبع، لكن عند فوزي بملف البوسنيين مثلا توجهت نحو بهو المحكمة الخارجي وقلت لوسائل الإعلام العالمية إن المحكمة الدولية أقرت للتو بوجود الإبادة الجماعية اليوغسلافية، مطالبا بالتدخل العسكري المباشر من جانب الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنقاذ البوسنيين. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أعلن مقر الناتو في واشنطن العاصمة وبروكسل أنها سيقيمان منطقة حظر جوي فوق البوسنة».

ووفق بويل: «قرار المحكمة الدولية سيلزم إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين، لكنني لا أتوقع أن تتوقف إسرائيل بسبب القرار فقط، إذ يجب أن يحال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه».