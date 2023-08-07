محام: رئيس وزراء باكستان الأسبق خان محتجز في زنزانة صغيرة قذرة

إسلام آباد: قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان اليوم الاثنين إن خان محتجز في زنزانة صغيرة وقذرة، وذلك بعد أن سُمح له بمقابلة نجم الكريكيت السابق في السجن في ظل استعداده للطعن في حكم بإدانته في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وخان (70 عاما) في قلب أزمة سياسية منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء في تصويت لسحب الثقة العام الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف حول الاستقرار في الدولة المسلحة نوويا التي تواجه أزمة اقتصادية.

وقال محاميه نعيم بانجوتها “التقيت عمران خان الذي قال لي ‘وضعوني في الدرجة الثالثة‘”، مشيرا إلى الأوضاع في السجن حيث قضى أقل من ساعتين مع خان في تحضير أوراق لتقديم استئنافه.

وأضاف بانجوتها “إنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح حيث قال إنه يمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء”.

وقال بانجوتها للصحافيين في إسلام آباد في وقت سابق إن الفريق القانوني لخان سيقدم أيضا طلبا للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن.

ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من “الدرجة الثانية” بها تلفزيون وصحف وكتب.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة وسلطات السجن على طلبات متكررة للتعليق على الأوضاع المحتجز فيها خان.

(رويترز)