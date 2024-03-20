محاولات إسرائيل تجميل صورتها في العالم أشبه بتحلية البحر الميت بملعقة سكّر

الناصرة- “القدس العربي”: لن يؤثّر قرار كندا بمنع تصدير السلاح لإسرائيل في حربها على غزة، فهو غير حاسم الآن، لا من ناحية الكم، ولا من ناحية الكيف. ومع ذلك أثار القرار غضباً إسرائيلياً بسبب القيمة الهامة للقرار في المعركة على الوعي والرواية.
إن إعلان كندا مثل هذا القرار يستبطن نوعاً من إدانتها، فأصحاب القرار يفترضون، في هذه الحالة، أن جيش الاحتلال يستخدم الأسلحة بشكل غير قانوني، ويقتل به المدنيين الفلسطينيين. ولذا تعرب جهاتٌ في إسرائيل عن قلقها من تدارس البيت الأبيض إمكانية وقف تزويدها بالسلاح، كما توضح صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الأربعاء، وحتى لو بقيت الفكرة بدون تطبيق فإن تداولها يعكس ضوءاً سلبياً على مكانها وصورة إسرائيل، فهذا ينزع عنها رداء الضحية، ويدينها عملياً بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، أو على الأقل يثير الشبهات بتورّطها بذلك، خاصة عندما يأتي الحظر من دول غربية صديقة.
غرقت غزة في دمها أمام عالم عَجِزَ عن إدخال الغذاء والماء، وبعض الدول لجأ لعمليات إنزال الأغذية من الجو، بما يشبه مناورة علاقات عامة
في محاولة للضغط على كندا وردع دول غربية أخرى من الاقتداء بها، سارع وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس لمهاجمة القرار، ومحاولة إنتاج نوع من تأنيب الضمير، والتلويح بعقدة الذنب مجدّداً، بقوله إن “التاريخ سيقاضي كندا”، وإن الحكومة الكندية قامت بخطوة تزعزع حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها مقابل “قتلة حماس الذين اقترفوا جرائم ضد المدنيين”.
ورغم قرار كندا وغيره، تبقى مواقف الدول الغربية، حتى الآن، بحراً من الأقوال، وقطرة من الأفعال، وانتقاداتها لإسرائيل منضبطة، إنْ لم تكن خجولة ومصابة بازدواجية المعايير، وأحياناً تبدي أوساطٌ غير رسمية في إسرائيل انتقادات لها ولحربها على غزة أكثر حدّة ووضوحاً من حكومات غربية وعربية.
هذا التعامل الغربي مع إسرائيل باعتبارها “الابنة المدلّلة” مقابل “داعش الفلسطيني”، هو ما يفسّر استمرارها في حرب متوحشة تقتل فيها يومياً 100 فلسطيني في المعدّل، منذ السابع من أكتوبر، وسط فرض حصار وتجويع غير مسبوق.
رغم مرور 168 يوماً، ما زالت إسرائيل فعلياً غير مكترثة لهذه الانتقادات، الرسمية وغير الرسمية، في العالم، مثلما أن محكمة العدل الدولية لم تنجح في فرملتها وردعها عن ارتكاب جرائم حرب، أخطرها قتل آلاف النساء والأطفال، كما يؤكد محرّر الشؤون الشرق أوسطية في صحيفة “هآرتس” الدكتور تسفي بار إيل.
لكن الابنة المدللّة باتت غير محتملة وغير منطقية لتصرفها بشكل يدوس القانون والمعايير والشرائع أفقد حليفاتها الغربيات (والعربيات) ماء الوجه، وتسبّب لهن بالحرج، فرغم التوافق على الهدف بتدمير “حماس” وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية، طالت الحرب أكثر بكثير مما توقعوا، وغرقت غزة في دمها أمام عالم عَجِزَ عن إدخال الغذاء والماء لها بطريقة حقيقية، ولجأ بعض الدول لعمليات إنزال الأغذية من الجو، بما يشبه مناورة علاقات عامة.
ومع ذلك إسرائيل تخسر المعركة على الوعي والرواية في الشارع العالمي، وعلى صعيد المجتمعات التي ما زالت تتظاهر ضد جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.
في الوضع الراهن، وفي المنظور القريب، هذا الانزياح في العالم لجانب غزة لا يردع إسرائيل عن مواصلة غيّها، بيد أن خسارتها في المعركة على الوعي ستكلّفها مستقبلاً الكثير، بعدما باتت بنظر مئات ملايين البشر دولة مصابة بالجذام، وموبوءة، ومارقة، وعملية تخفيف الأضرار ستحتاج جهداً ووقتاً كبيرين، فمشاهد الدم والطفولة المذبوحة في غزة لن تغادر الذاكرة العالمية بسرعة، فيما باتت مشاهد السابع من أكتوبر بعيدة وشبه غائبة.
على هذه الخلفية تسلّط صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، الضوء على خطورة تفاقم ما تسميه “المعركة في الحلبة الدولية”، موضحة أن هذه تشهد معركة على الوعي ومعركة قضائية خطيرة. وتقول الصحيفة إنه فيما يقاتل الجيش داخل القطاع، فإن الصراع في الساحة العالمية يتفاقم ويزداد حدّة، وتكشف عن قيامه بتجنيد عشرات الحقوقيين المختصين، وتحويل القسم الدولي في النيابة العامة لكتيبة قضائية برئاسة حقوقي بدرجة جنرال.
مصدر قضائي إسرائيلي: تقرير ريتشارد غولدستاين الأممي، بعد حرب “الرصاص المصبوب” على غزة عام 2008، سيكون شمة هواء في المتنزه، مقارنة مع ما ينتظر إسرائيل في العالم بعد الحرب
وتنقل “يديعوت أحرونوت” عن مصدر قضائي إسرائيلي تحذيره بالقول إن تقرير ريتشارد غولدستاين الأممي، بعد حرب “الرصاص المصبوب ” على غزة عام 2008، سيكون “شمة هواء في المتنزه”، مقارنة مع ما ينتظر إسرائيل في العالم بعد الحرب الدائرة الآن.
وعبَّرَ رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن إحباطه وغضبه على فشل ماكنة الدعاية الإسرائيلية في العالم بطريقة استدرجت المزيد من الانتقادات له، حيث قال، خلال اجتماع سري للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن “الموظفين المسؤولين عن الدعاية والعلاقات العامة في إسرائيل لا يعرفون ربط كلمة بكلمة وتكوين جملة مفيدة باللغة الإنكليزية”، وهو بذلك يواصل تعليق التهم على حبال غيره، ورفض تحمّل المسؤولية عن أي فشل.
بيد أن المشكلة أكبر وأخطر بكثير من عدم إجادة الإنكليزية من قبل وزراء وموظفين إسرائيليين كبار يتحدثون بإنكليزية مثيرة للسخرية والضحك، فالأصل هو بارتكاب جرائم ضد البشرية، ومحاولة إبادة الغزيين، منذ نحو ستة شهور، وسط نقل للمذابح في بثّ حيّ ومباشر للعالم، ليس فقط بقنوات التلفزة التي تعتمد الفلترة والغربلة، بل من خلال منتديات وسائل التواصل الاجتماعي التي توصل الواقع بدون رتوش وتجميل وتشويه.
إن محاولة تجميل واقع الدم المسفوح من قبل ماكنة الدعاية الإسرائيلية تبدو كمحاولة استخدام الميك أب لتحويل نتنياهو لمنافسة ملكة جمال، أو محاولة تحلية البحر الميّت بملعقة سكر.
وهذا كله قبل تورّط إسرائيل باجتياح برّي لرفح، والذي يثير مخاوف حتى الولايات المتحدة، التي تخشى أن تفقدها مذابح كبيرة وحتمية ما تبقى لها من ماء الوجه والمصداقية في العالم وداخل الولايات المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاولات إسرائيل تجميل صورتها في العالم أشبه بتحلية البحر الميت بملعقة سكّر. قرار كندا بمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل مفيد للمساعدة في لفت نظر الغرب الكئيب الشريك الأساسي في جميع حروب إسرائيل على اهلينا في جميع الأرضي المحتلة وبصفة خاصة الإبادة الجامعية في غزة الان وبل في عالمنا العربي المستسلم للمؤامرات ولكن اذا انتظرنا من الدول الأوروبية ان تأخذ موقف مثل كندا هذا وهم حكومات دول أوروبا لا تتجرأ على اتخاذ موقف يغضب أمريكا أولا وإسرائيل أولا أيضا اذن هذا موضوع منتهي ولكن هم يجيدون الالتفاف ك الثعبان حول مصالحهم ويجب علينا تذكير العالم الذي يتكلم عن طوفان الأقصى انه قمة الوحشية والبربرية من المقاومة الفلسطينية لماذا لا يتم نشر المذابح ضد الشعب الفلسطيني من يوم الوعد المشؤوم حتي يومنا هذا كل يوم يتم تخصيص عمود واضح في مكان واضح على الجريدة ينشر كل يوم مجزرة ب اللغتين الإنجليزي والعربي لتوضيح ماذا تم مع الشعب الفلسطيني من مذابح على مر التاريخ ومهما تفعل إسرائيل ومعها الغرب وأمريكا لتبيض الوجوه امام شعوب العالم لان يتم بل أمريكا والغرب وإسرائيل خسارتهم في المستقبل القريب والبعيد زفت عليهم
ههها ……! نحن السابقون في كل هاته الأمور لأننا لا نخضع لاعلام العار …!
قائمة المجازر الإسرائيلية في فلسطين
مسلسل اسم المجزرة التاريخ المنفذ الموقع الأحداث
1 مجزرة حيفا 6 مارس 1937 عصابتا الإنسل وليحي سوق حيفا في السادس من مارس عام 1937، ألقى أفراد عصابتي الإنسل وليحي قنبلة على سوق حيفا، مما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً عربياً، وأُصيب 38 آخرين بجراح.
2 مجزرة القدس 6 ديسمبر 1937 عصابة الإنسل سوق الخضار بالقدس في السادس من ديسمبر عام 1937، ألقى أحد عناصر منظمة عصابة الإنسل الصهيونية قنبلة على سوق الخضار المُجاور لبوابة نابلس في مدينة القدس، مما أدى إلى استشهاد عشرات من المواطنين العرب، وإصابة الكثيرين بجراح
3 مجزرة حيفا 6 يوليو 1938 عصابة الإنسل سوق حيفا في السادس من يوليو عام 1938، فجر أفراد عصابة الإنسل الصهيونية سيارتين ملغومتين في سوق حيفا مما أدى إلى استشهاد 21 مواطنًا عربيًا، وجُرح 52 آخرين
4 مجزرة حيفا 6 يوليو 1938 عصابة الإنسل مساجد مدينة القدس ألقى أحد أفراد عصابة الإنسل قنبلة يدوية أمام مساجد مدينة القدس أثناء خروج المُصلين، فاستشهد جراء ذلك 10 مواطنين، وأُصيب آخرون بجراح
5 مجزرة القدس 13 يوليو 1938 سوق الخضار في القدس استشهد 10 من العرب، وجُرِحَ آخرون في انفجار مروع في سوق الخضار العربي في القدس القديمة ( 1 )
6 مجزرة القدس 15 يوليو 1938 عصابة الإنسل السوق العربية في مدينة حيفا انفجرت سيارة ملغومة، وضعتها عصابة الإنسل فاستشهد نتيجة ذلك 35 مواطنًا، وجُرِحَ 70 آخرين
7 محزرة حيفا 25 يوليو 1938 عصابة الإنسل أحد أسواق حيفا ألقى أحد أفراد عصابة الإنسل قُنبلة يدوية، فاستشهد نتيجة ذلك 47 شخصًا
8 مجزرة القدس 26 يوليو 1938 عصابة الإنسل سوق القدس العربية ألقى أحد أفراد عصابة الإنسل قُنبِلة يَدَوِيَة، فاُستُشهِد نتيجة هذا الانفجار 34 شخصًا، وجرح 35 شخصًا
9 مجزرة حيفا 27 مارس 1939 عصابة الإنسل حيفا فجرت عصابة الإنسل قنبلتَيْن، فاُسْتُشهِد 39 شخصًا، وجُرِحَ 27 آخرين
10 مجزرة بلد الشيخ 12 يونيو 1939 عصابة الهاجاناه بلد الشيخ. قرية تقع في الجنوب الشرقي من مدينة حيفا هاجمت عصابة الهاجاناه بلد الشيخ، واختطفت خمسة من سكانها ثم قتلتهم ( 2 )
11 مجزرة حيفا 19 يونيو 1939 جماعة من اليهود أحد أسواق مدينة حيفا أُلقيت قنبلة يدوية في أحد أسواق حيفا، فاُستُشهِدَ على إثرها 9 أشخاص وأُصيبَ 4 آخرون
12 مجزرة حيفا 20 يونيو 1947 عصابتا الإنسل وليحي سوق حيفا وضع أفراد من عصابتي الإنسل وليحي قنبلة أحد صناديق الخضار، وأدى انفجارها إلى استشهاد 78 عربيًا وإصابة 24 آخرين
13 مجزرة العباسية 13 ديسمبر 1947 عصابة الأرغون قرية العباسية شرق يافا شنت عصابة الأرغون هجومًا على قرية العباسية، وبدأت في إطلاق النار على بعض السكان مما أدى إلى استشهاد 9 عرب وإصابة 7 آخرين
14 مجزرة الخصاص 18 ديسمبر 1947 عصابة البالماخ قرية الخصاص إحدى قُرى قضاء صفد الواقعة في شمال فلسطين شنت قوة البالماخ هجومًا على قرية الخصاص التي تقع في الجُزء الشمالي من سهل الحولة مما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص كلهم من النساء والأطفال
15 مجزرة باب العمود 29 ديسمبر 1947 عصابة الأرغون باب العمود أحد أبواب القدس قامت عصابة الأرغون بهجوم باستخدام برميل متفجرات مما أسفر عن سقوط 14 شهيدًا عربيًا وإصابة 27 آخرين، وقد أعادت تلك العصابة الكرة مرة أخرى في اليوم التالي أي في 30 ديسمبر 1947 مما أدى إلى استشهاد ومقتل 11 عربيًا وبريطانيَيْن ( 3 )
16 مجزرة القدس 30 ديسمبر 1947 عصابة الأرغون القدس ألقت جماعة من أفراد عصابة الأرغون قنبلة من سيارة تسير مسرعةً في القدس مما أسفر عن انفجارها إلى استشهاد 11 عربيًا
17 مجزرة الشيخ بريك 31 ديسمبر 1947 عصابة البالماخ بلد الشيخ قرية تقع على جبل الكرمل هاجمت قوة من البالماخ قرية بلد الشيخ مما أدى إلى استشهاد 60 شخصًا وفقًا للمصادر الإسرائيلية
مجزرة يافا \ مجزرة السرايا القديمة أبريل 1948 الهاجاناه حيفا كان الهدف من العملية هو الاستيلاء على الأحياء العربية في حيفا وكان حدثًا هامًا في المراحل الأخيرة من حرب التطهير العرقي في فلسطين مما أدى إلى الحرب العربية الإسرائيلية 1948م
1950 – 1959 ( 4 ) رجائي نشره لكي يعرف الذي لا يعرف من الشباب العربي عليه ان يعرف حجم تضحية ومعناة الشعب الفلسطيني . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاولات إسرائيل تجميل صورتها في العالم أشبه بتحلية البحر الميت بملعقة سكّر. قرار كندا بمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل مفيد للمساعدة في لفت نظر الغرب الكئيب الشريك الأساسي في جميع حروب إسرائيل على اهلينا في جميع الأرضي المحتلة وبصفة خاصة الإبادة الجامعية في غزة الان وبل في عالمنا العربي المستسلم للمؤامرات ولكن اذا انتظرنا من الدول الأوروبية ان تأخذ موقف مثل كندا هذا وهم حكومات دول أوروبا لا تتجرأ على اتخاذ موقف يغضب أمريكا أولا وإسرائيل أولا أيضا اذن هذا موضوع منتهي ولكن هم يجيدون الالتفاف ك الثعبان حول مصالحهم ويجب علينا ان تذكير العالم الذي يتكلم عن طوفان الأقصى انه قمة الوحشية والبربرية من المقاومة الفلسطينية لماذا لا يتم نشر المذابح ضد الشعب الفلسطيني من يوم الوعد المشؤوم حتي يومنا هذا كل يوم يتم تخصيص عمود واضح في مكان واضح على الجريدة ينشر كل يوم مجزرة ب اللغتين الإنجليزي والعربي لتوضيح ماذا تم مع الشعب الفلسطيني من مذابح على مر التاريخ ومهما تفعل إسرائيل ومعه الغرب وأمريكا لتبيض الوجوه امام شعوب العالم لان يتم بل أمريكا والغرب وإسرائيل خسارتهم في المستقبل القريب والبعيد زفت عليهم