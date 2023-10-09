محاولات لتسريع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي بهدف تجديد تمويل “القبة الحديدية” الإسرائيلية

واشنطن- “القدس العربي”: أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) يوم الأحد على أهمية انتخاب رئيس جديد للمجلس من أجل تجديد التمويل لمنظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية.

وقال ماكول في مقابلة مع برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” :”علينا أن ننتخب رئيسًا هذا الأسبوع، حتى نتمكن من تجديد القبة الحديدية، والحصول على قرار كنا نعمل عليه أنا والعضو البارز غريغوري ميكس من إجل إدانة حماس.

وأضاف ” لا يمكننا الانتظار”.

وتأتي تعليقاته في أعقاب تصويت تاريخي في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عندما صوت بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 لإقالة رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا)، مما ترك منصبًا شاغرًا في ثالث أعلى منصب في حكومة الولايات المتحدة، وقد صوت ثمانية من الجمهوريين مع جميع الديمقراطيين ضد مكارثي.

وبرز النائب جيم جوردان (جمهوري عن ولاية أوهايو) وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز في قائمة أفضل المرشحين في السباق، لكن لا يبدو أن أيًا منهما، حتى بعد ظهر يوم الأحد، لديه الأصوات اللازمة للفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يجتمع الجمهوريون في مجلس النواب يوم الثلاثاء لعقد منتدى للمرشحين لتضييق المجال إلى مرشح واحد يمكن أن يفوز بأغلبية الأصوات في المجلس المنقسم بشكل متقارب.

كما حذر ماكول من الرسالة التي مفادها أن وجود منصب شاغر في رئاسة مجلس النواب يجب أن يرسل إلى أعداء الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان الكونغرس يستطيع تمرير المزيد من مساعدات الكونغرس لإسرائيل دون رئيس، قال ماكول: “حسنا، هذا ليس مثاليا. لم تكن فكرتي إقالة رئيس مجلس النواب”.