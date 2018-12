محاولات للاطاحة بزعيم جمهوري في تكساس لكونه مسلماً

تكساس- “القدس العربي”:

قال نائب رئيس الحزب الجمهوري في ولاية تكساس إن هناك حركة لإبعاده عن منصبه لأنه مسلم.

وأوضح شهيد شافي، جراح الصدمات في منطقة فورت وورث، أن رئيسة اللجنة الجمهورية، دوري أوبراين، قدمت التماساً يدعو الحزب الجمهوري في مقاطعة تارانت ” يعيد النظر في تعيينه”.

وكانت أوبراين، قد اتهمت شافي، دون أدلة، على تشجيع تطبيق قانون الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة والانتماء إلى جماعات إرهابية.

وكتبت أن شافي هو ” جمهوري مزيف”، وربما انضم إلى الحزب بناء على طلب من الاخوان المسلمين للتسلل إلى المنظمة.

ونفى شافي جميع مزاعمها، وقال أن العديد من الاشخاص قدموا ادعاءات كاذبة في الماضي ضده بسبب إيمانه، وأضاف ” هذه للاسف ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بعض الناس أو خصومي في السياسة استخدام ديني ضدي لإلهاء الناخبين، ولا أعتقد أنها ستكون المرة الأخيرة”.

وطرحت أوبراين وعدد قليل من المؤيدين الاقتراح بشكل رسمي لتجريد شافي من منصبه القيادي، وستصوت المجموعة على التدبير في 10 يناير/ كانون الثاني القادم.

وقال دارل إيستون، رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة، إن السبب الوحيد الذي قدمته أوبراين لاقتراحها هو إيمان ومعتقد شافي، وأضاف” السبب الوحيد الذي تملكه هو أنه مسلم، هذا هو السبب الوحيد الذي أعطته”.

وأدان إيستون هذه الخطوة، قائلا إنها كانت إحراجا للحزب الجمهوري، وأكد إنه سيدعم شافي لإثناء التصويت، وهو يتوقع أن يقوم معظم رؤساء فروع الحزب في المقاطعات والدوائر بالمثل.

وتحدث جمهوريون بارزون في تكساس ضد هذه القضية، بما في ذلك مفوض الأراضي، جورج بوش.

I urge the Tarrant County GOP to stop this attempt to remove a hardworking county party official based on religious beliefs. We must move towards a more inclusive Republican Party and stop tearing down our own if we are to keep Texas red. https://t.co/kr0zv0NCPT

— George P. Bush (@georgepbush) November 30, 2018