محاولة اغتيال ترامب جزء من تاريخ أمريكا الذي يتخلله العنف السياسي

باريس- “القدس العربي”:

ما يزال يتعين توضيح الظروف المحيطة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دونالد ترامب يوم السبت 13 يوليو/تموز، والذي أصيب بجروح طفيفة إثر إطلاق نار خلال اجتماع انتخابي، ولكنها جزء من تاريخ أمريكا الذي يتخلله العنف السياسي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن عملية إطلاق النار التي استهدفت المرشح كانت بالفعل “محاولة اغتيال” تستهدف دونالد ترامب. وبالتالي فإن هذه هي المرة الأولى منذ تلك التي استهدفت الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان في عام 1981.

اغتيال أربعة رؤساء

يتميز تاريخ الولايات المتحدة باغتيال العديد من الرؤساء خلال فترة ولايتهم. في المجمل، تم إطلاق النار على أربعة رؤساء على يد قاتل، أولهم الرئيس أبراهام لينكولن، الذي قُتل عام 1865 في غرفة تبديل الملابس الخاصة به في مسرح فورد بواشنطن على يد الممثل جون ويلكس بوث.

الضحية الثانية كان جيمس جارفيلد، الرئيس العشرين للولايات المتحدة، الذي توفي عقب هجوم في 2 يوليو 1881 في محطة قطار واشنطن على يد تشارلز غيتو، المحامي الذي كان يبحث بشدة عن وظيفة كموظف حكومي.

في 6 سبتمبر 1901، أثناء استقبال شخصيات في معرض في بوفالو، أصيب ويليام ماكينلي، الرئيس الخامس والعشرون للولايات المتحدة، على يد فوضوي أطلق عليه عدة رصاصات. وتوفي بعد أيام قليلة متأثرا بجراحه.

وفي التاريخ الحديث، جاء الحدث الأبرز في 22 نوفمبر عام 1963، عندما اغتيل جون كينيدي في دالاس. في ذلك اليوم، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، وبينما كانت سيارة الليموزين الرئاسية تخترق الحشود المتجمعة في شوارع دالاس دوى إطلاق نار وانهار جون كينيدي، وكانت زوجته جاكي إلى جانبه. وأُعلن لاحقا عن وفاة الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين الساعة الواحدة بعد الظهر من المستشفى.

وخلصت لجنة اغتيال جون كنيدي في عام 1964 إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو كوماندوز سابق في مشاة البحرية عاش في الاتحاد السوفييتي، تصرف بمفرده.

محاولات اغتيال

تعرض رؤساء آخرون لمحاولات اغتيال، مثل أندرو جاكسون وتيودور وفرانكلين روزفلت وجيرالد فورد وحتى رونالد ريغان. وفي عام 1933، نجا فرانكلين ديلانو روزفلت بأعجوبة من إحداها، وكذلك الحال بالنسبة لجيرالد فورد الذي نجا من محاولتي اغتيال في عام 1975، وكلاهما في كاليفورنيا.

وفي 30 مارس 1981، أصيب الرئيس رونالد ريغان بجروح خطيرة على يد رجل غير متزن، هو جون هينكلي جونيور، وذلك أثناء مغادرته فندق هيلتون في واشنطن. وبقي في المستشفى لمدة اثني عشر يوما.

وقتل شقيق جون كنيدي، روبرت كينيدي، ”بوبي”، عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك والذي شارك في الحملة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة في ذلك العام، بالرصاص في أحد فنادق لوس أنجلوس عام 1968.

وبعد سنوات قليلة، في عام 1972، تم استهداف جورج والاس، الذي كان يقوم بحملة من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي، في محاولة تفجير في مركز تسوق في ولاية ماريلاند، مما أدى إلى إصابته بالشلل مدى الحياة.