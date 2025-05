محاولة اغتيال ترامب قد تؤجج العنف السياسي في أمريكا

واشنطن: أثارت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غضب أنصاره وأوقفت حملة الحزب الديمقراطي مؤقتا وسط مخاوف من تأجيج العنف السياسي في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني في بلد يعاني بالفعل من توتر.

ووصف أنصار ترامب أمس السبت المرشح الجمهوري بأنه بطل، مستغلين صورته وأذنه ملطخة بالدماء وقبضته مرفوعة ويبدو وكأنه يردد كلمة “قاتلوا!”.

وبينما دأب ترامب في حديثه مع مؤيديه على استخدام لغة عنيفة، تحول مستشارو الرئيس السابق وأنصاره نحو الهجوم على منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، قائلين إن شيطنة المرشح الرئاسي الجمهوري هي التي أدت إلى محاولة الاغتيال.

وقال السناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس عن ولاية أوهايو، وهو مرشح بارز لمنصب نائب ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي إكس “ما حدث ليس مجرد واقعة منفردة… الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشي استبدادي يجب إيقافه بأي ثمن. وأدى هذا الخطاب مباشرة إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب”.

وتحرك بايدن سريعا في محاولة لنزع فتيل التوتر، وندد بالهجوم ووصفه بأنه عنف سياسي غير مقبول وسحب الإعلانات الانتخابية التي تهاجم ترامب.

وقال بايدن للصحفيين “لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف. إنه أمر مقزز”.

ولم تُعرف بعد دوافع منفذ الهجوم. وتُظهر سجلات الناخبين بولاية بنسلفانيا أن توماس ماثيو كروكس (20 عاما) جمهوري، وهو من منطقة بيثيل بارك وسبق أن تبرع بمبلغ 15 دولارا إلى لجنة عمل سياسية تجمع الأموال للساسة ذوي الميول اليسارية والديمقراطيين.

