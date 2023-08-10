وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال في بيروت

بيروت-“القدس العربي”:

تعرّض وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا ببيروت، حيث أصيبت سيارته بعدة رصاصات، لكنه نجا وهو بخير وفي مكان آمن، كما أكدت وسائل إعلام محلية.

وسرعان ما تساؤلات عن هذه الحادثة وحول حقيقة تعرّض وزير الدفاع لمحاولة اغتيال من خلال إصابة زجاجها الخلفي، أم أن الأمر عبارة عن حادث غير متعمد نتيجة إطلاق مناصرين لحزب الله الرصاص بكثافة في الضاحية الجنوبية، خلال تشييع القتيل علي قصاص الذي سقط في تبادل إطلاق النار في بلدة الكحالة المسيحية بين أهالي البلدة وعناصر مسلحة من حزب الله.