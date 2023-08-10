سياسة | عربي

وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال في بيروت

منذ ساعة واحدة

سعد الياس
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بيروت-“القدس العربي”:
تعرّض وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا ببيروت، حيث أصيبت سيارته بعدة رصاصات، لكنه نجا وهو بخير وفي مكان آمن، كما أكدت وسائل إعلام محلية.
وسرعان ما تساؤلات عن هذه الحادثة وحول حقيقة تعرّض وزير الدفاع لمحاولة اغتيال من خلال إصابة زجاجها الخلفي، أم أن الأمر عبارة عن حادث غير متعمد نتيجة إطلاق مناصرين لحزب الله الرصاص بكثافة في الضاحية الجنوبية، خلال تشييع القتيل علي قصاص الذي سقط في تبادل إطلاق النار في بلدة الكحالة المسيحية بين أهالي البلدة وعناصر مسلحة من حزب الله.

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  1. يقول بسام:
    أغسطس 10, 2023 الساعة 2:15 م

    يزداد الأوضاع سوءا في لبنان بسبب سلاح حزب الله وعمليات الاغتيال

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  2. يقول متولي:
    أغسطس 10, 2023 الساعة 2:42 م

    دول الخليج معهم الحق في إصدار تعليمات لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

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