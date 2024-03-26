“محاولة انتحار” تعيد الجدل حول الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين في السجون الإيطالية

تونس- “القدس العربي”:

أعادت محاولة انتحار مهاجر تونسي في أحد السجون الإيطالية، الجدل حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون في هذا البلد.

ونشر النائب السابق والناشط المختص في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، فيديو لشاب تونسي يحاول “شنق نفسه” في أحد مراكز الحجز والترحيل، احتجاجا على محاولة السلطات الإيطالية إعادته إلى بلاده.

وأشار إلى أن عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد مذكرة التفاهم التي وقعتها تونس العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الحصول على تمويل لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الكرباعي أن “وضعيات إنسانية صعبة داخل مراكز الحجز والترحيل. ومعاناة المهاجرين التونسيين ومحاولات انتحار واعتداءات يومية، والرئيس قيس سعيد يتلقى ملايين اليوروات من أجل قبول المرحّلي، والسكوت على هذه التجاوزات!”.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تقدم سجين تونسي بشكوى قضائية ضد 10 رجال شرطة إيطاليين بتهمة التعذيب.

والعام الماضي، أقدم تونسي يبلغ من العمر 39 عاماً على الانتحار في سجن “شيافاري” في مدينة جنوا شمالي إيطاليا، حيث كان يقضي عقوبة سجن تنتهي عام 2026.

وكان الكرباعي كشف في وقت سابق لـ”القدس العربي”، عن تعرّض مهاجرين تونسيين لانتهاكات جنسية، فضلا عن استغلالهم في الجريمة المنظمة داخل إيطاليا، مشيرا إلى أنهم يعيشون ظروفا صعبة وغير إنسانية في مراكز الإيواء والترحيل والاحتجاز.