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محاولة تهريب كبتاغون بالبقلاوة عبر ميناء جدة السعودي 

منذ 55 دقيقة

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الرياض: أعلنت  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي إحباط محاولة تهريب مليوني و242 ألفاً و560  حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة العربية السعودية عبر الميناء.

 وكشفت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، اليوم الأحد، عن ورود إرسالية حلويات عبارة عن (بقلاوة) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة أسفل طبقات (البقلاوة).

وأضافت أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما شخصان.

( د ب أ )

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