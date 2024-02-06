محاولة جديدة في مجلس الشيوخ لمنع بايدن من تجاوز الكونغرس عند الموافقة على تقديم مساعدات لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى منع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تجاوز الكونغرس عند الموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها العنيفة على غزة.

وقدم السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا تعديلاً يوم الثلاثاء، من شأنه، إذا تم إقراره، إحداث تغييرات على ملحق الأمن القومي البالغ 118 مليار دولار، الذي يسمح للإدارة بتسريع تمويل أي مبيعات أسلحة مستقبلية لإسرائيل دون إخطار الكونغرس أولاً، حسبما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

ويتعرض التشريع الحدودي الأكبر بشكل متزايد لخطر الموت في مجلس الشيوخ وسط معارضة من الحزبين، مما يجعل من غير المرجح أن يتم التصويت على البند المتعلق بإسرائيل. ومع ذلك، فإن الدفع من جانب كين وأغلبية الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ هو أحدث مثال على الانتقادات المتزايدة من حزب الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بتعامله مع الحرب الدموية الإسرائيلية على غزة.

وقال كين في بيان : “يستحق الكونغرس والشعب الأمريكي الشفافية الكاملة بشأن المساعدة العسكرية لجميع الدول”. “لا ينبغي لأي رئيس لأي حزب أن يتجاوز الكونغرس في قضايا الحرب والسلام والدبلوماسية.”

ويأتي التعديل، الذي يحظى بدعم رؤساء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات بمجلس الشيوخ، بعد أن قام بايدن بجولة حول المشرعين مرتين في ديسمبر لإرسال أسلحة تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار إلى إسرائيل.

يعد تجاوز الكونغرس بقرارات الطوارئ الخاصة بمبيعات الأسلحة خطوة غير عادية قوبلت في الإدارات السابقة بمقاومة من المشرعين الذين لديهم عادة فترة تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا على الأقل للتعليق على عمليات نقل الأسلحة المقترحة، وفي بعض الحالات، منعها. .