محاولة لإلغاء مشروع قانون في الكونغرس بشأن العنف ضد النساء بسبب بند حول حقوق المرأة الفلسطينية

واشنطن- “القدس العربي”: سحب العديد من المشرعين الديمقراطين دعمهم لمشروع قانون يدين العنف الجنسي ضد المرأة لأنه تضمن بنداً يشير إلى “وضع سياق أفضل للمخاطر التاريخية التي تواجه النساء الفلسطينيات، وكيف تفاقمت هذه المخاطر بسبب الصراع في الشرق الأوسط”.

عارض الديمقراطيون مشروع القرار لأنه تحدث، أيضاً، عن المضايقات التي تواجه المرأة الفلسطينية عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وأثناء الاحتجاز

وقال مشرعون ديمقراطيون إنهم لم يكونوا على علم بتعديل الإجراء، الذي اقترحته النائبة ديبي دينغل، وقالوا إن مشروع القانون يتضمن لغة مثيرة للجدل بالنسبة لإسرائيل.

وقالت النائبة دينغل إنها بعثت برسالة بشأن التعديل إلى المشرعين منذ أكثر من أسبوعين وعرضت عليهم فرصة لإزالة أسمائهم.

وقدمت دينغل مشروع القرار في 8 آذار/مارس بمشاركة 21 مشرعاً، جميعهم من الديمقراطيين. ومنذ 19 مارس، تراجع سبعة من الرعاة الأصليين لمشروع القانون بعد التعديل.

ويرى النص النهائي للقرار أن “ارتفاع مستويات الفقر وعدم الاستقرار وتدهور الظروف المعيشية في غزة” نتيجة “عقود من الصراع مع إسرائيل” قد “أدى إلى زيادة خطر العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات”.

وعارض المشرعون الذين انسحبوا من القرار إدراج المضايقات المبلغ عنها التي واجهتها النساء الفلسطينيات عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وأثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى الإشارات المتتالية ولكن غير ذات الصلة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال متحدث باسم النائب مايك ليفين (ديمقراطي من كاليفورنيا) الذى سحب دعمه لمشروع القانون بعد إجراء التعديل إنه “لم يوافق بشكل قاطع على البقاء على القرار المحدث بعد تغيير اللغة”.

وقال النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) إنه أزال اسمه لأن اللغة المعدلة أضافت “ادعاءات لا أساس لها من الصحة خلقت تكافؤًا زائفًا بين إسرائيل وحماس”.

وفي النهاية، سحب غولدمان وليفين، وسوزان وايلد (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وآدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وخوان فارغاس (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وشري تانيدار (ديمقراطي من ميشيغان)، وأدريانو إسبايلات (ديمقراطي من نيويورك) دعمهم لمشروع القانون.

ويدين قرار دينغل على نطاق واسع العنف ضد المرأة باعتباره “أزمة عالمية” وينص على أن أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي “مروعة” هي “شنيعة بشكل خاص عندما يتم استخدامها كسلاح أثناء الصراعات”.

وقالت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن هناك “أسباب وجيهة للغاية للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال عنف جنسي ضد الفلسطينيين”.

وفي الشهر الماضي، قالت السالم وخبراء آخرون في الأمم المتحدة، إنهم تلقوا تقارير عن تعرض نساء وفتيات فلسطينيات لاعتداءات جنسية، بما في ذلك اغتصاب امرأتين فلسطينيتين محتجزتين.

وتعود تقارير الاعتداء الجنسي والعنف ضد المعتقلات الفلسطينيات، ايضاً، إلى ما قبل الحرب الإسرائيلية الدموية الأخيرة على غزة، ووثّق تقرير صدر في أغسطس/آب 2023 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية “حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية”.

وقالت “على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة مفادها أنه يشعر بقلق بالغ إزاء زيادة استخدام العنف الجنسي ضد النساء في الصراعات، ويحتاج إلى وضع حد للإفلات من العقاب المحيط به”.