محاولة لاستبعاد النجمة الأمريكية سوزان ساراندون من “أفلام هوليوود” بسبب تضامنها مع فلسطين- (فيديوهات)

كاليفورنيا- “القدس العربي”: تم استبعاد الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون من قائمة عملاء وكالة UTA، وهي إحدى وكالات هوليوود الكبرى، بعد تعليقاتها الجريئة بأن اليهود الأمريكيين يتذوقون “ما تشعر به عندما تكون مسلمًا”.

وأكد متحدث باسم UTA أن ساراندون لم تعد ممثلًا لهم.

وفي مسيرة تضامنية مع فلسطين في مدينة نيويورك يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت ساراندون المتظاهرين إلى الاستماع وإجراء محادثات مع اليهود الأمريكيين، حيث زعم الكثيرون أنهم لا يشعرون بالأمان بسبب تصاعد معاداة السامية منذ 7 أكتوبر.

وقالت ساراندون: “هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالخوف، ويخافون من كونهم يهودًا في هذا الوقت، ويتذوقون ما يشعر به كونك مسلمًا في هذا البلد، الذي يتعرض في كثير من الأحيان للعنف”.

وفي سياق متصل، استقالت مها دخيل من المجلس الداخلي لوكالة الفنانين المبدعين بعد هجوم من اللوبي الصهيوني في هوليوود، وتنحت حتى الآن عن منصبها كرئيسة مشاركة لقسم الصور المتحركة بعد مشاركة منشورات تهاجم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعادت دخيل نشر قصة على موقع إنستغرام في أكتوبر/تشرين الأول، وجاء فيها: “أنتم تتعرفون حاليًا من يدعم الإبادة الجماعية”.

وأضافت في تعليقاتها الخاصة: “هذا هو الخط بالنسبة لي”. ونشرت صورة أخرى مع التعليق: “ما هو الأمر المفجع أكثر من مشاهدة الإبادة الجماعية؟ مشاهدة إنكار حدوث إبادة جماعية.