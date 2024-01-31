محاولة لنظرة متوازنة لقرارات محكمة العدل

لقد قادت القرارات والتوصيات التي أخذتها محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة في فلسطين المحتلة إلى كثير من المناقشات حول ما ترمي إليه أو تحققه أو تتجنّبه. وخوفاً من الدخول في كثير من المتاهات وسوء الفهم، يجدر أن تقدم الصورة الأساسية في شكل متوازن لشابات وشباب الأمة العربية، وعلى الأخص في غزة المبتلاة.

لقد كانت المحكمة تتعامل مع ما تعتبرها دولة، أي الكيان الصهيوني، من جهة ومع منظمة نضالية أهلية، أي حماس، من جهة أخرى. هذا التعامل المتباين جعل المحكمة تتصرف بحذر شديد، حتى لا تعطي فرصة للقوى الاستعمارية الغربية للطّعن في قراراتها، من خلال التعقيدات القانونية التي فرضها كون حماس ليست دولة.

لقد تصرفت المحكمة بذكاء شديد عندما طلبت من سلطات الكيان الصهيوني القيام بخطوات ميدانية كثيرة لا يمكن القيام بها، إلا إذا توقفت بصورة كلية حرب الإبادة الصهيونية ضدّ شعب غزة، ولما كان نظام الحكم الصهيوني اليميني العنصري المتعجرف، لا يستطيع أن ينفذ ما أمرت به المحكمة، من دون أن يتساقط ويدخل في صراعات بين مكوّناته، وبالتالي استقالته أو إقالته، فإنه يكون قد أدخل نفسه في مواجهة مع أعلى سلطة قضائية في العالم، ما سيفقده كل تعاطف شعبي غربي بسبب خروجه على النظام القانوني الدولي. ولن تفيده آنذاك تخريفات وهلوسات رؤساء أمريكا وإنكلترا وألمانيا، أو غيرهم، التي انكشفت كفضائح أمام العالم كله.

وهنا تأتي أهمية أن تحمل الجزائر ملف عدم استجابة الكيان الصهيوني لقرارات المحكمة لمجلس الأمن خلال بضعة أيام. وستسودّ وجوه أمريكا وإنكلترا وأخواتهما لو استعمل أي منهم امتياز الفيتو، لإنقاذ الكيان الصهيوني من ورطة تطبيق المادة السابعة عليه، في حال رفضه لقرارات مجلس الأمن. وسيكون عاراً على هذه الأمة لو لم تقم دولة عربية بتقديم ملف مخالفة الكيان الصهيوني هذا وترك الأمر، مرة أخرى، لدولة غير عربية، لتتكرم بحمل تلك المسؤولية العربية، فتتضاعف مشاعر العار والذل وقلة الحيلة، في كيان شعوب هذه الأمة المغلوبة على أمرها.

لقد تصرفت المحكمة بذكاء شديد عندما طلبت من سلطات الكيان الصهيوني القيام بخطوات ميدانية كثيرة لا يمكن القيام بها، إلا إذا توقفت بصورة كلية حرب الإبادة ضدّ شعب غزة

سيستعمل الكثير من قوى المجتمعات المدنية القانونية في العالم كله، قرارات محكمة العدل الدولية كمرجعية قانونية بالغة الأهمية وملزمة، وذلك من أجل رفع دعاوى قضائية ضد كل من ساعد من رجالات الحكم، وعلى الأخص في دول الغرب الاستعماري، الكيان الصهيوني بالمال والسلاح والتشجيع، من أجل تنفيذ حرب الإبادة في غزة وسائر أرض فلسطين. وفي الوقت نفسه سيتبين لبعض مسؤولي العرب، الذين طبعوا مع الكيان الصهيوني رغبة منهم في مساعدة شعب فلسطين الشقيق، بأنه آن الأوان لمراجعة قرارات التطبيع تلك، بعد أن تبين للقاصي والداني أن الصهيونية قد انتقلت إلى مستوى أعلى وأكثر دموية، وأصبحت بالفعل حركة نازية فاشستية عنصرية، ليس ضد شعب فلسطين فقط وإنما ضد كل عربي، بما فيه أقطارهم وشعوبهم وحضارتهم ودينهم.

ستكون كارثة لو لم يتعلم المطبعون، القدامى والجدد، الدرس المهم البليغ الذي يقبع في كل كلمة من منطوق أحكام محكمة العدل الدولية.

من المهم أن يتبيّن لشباب وشابات الأمة أن محكمة العدل الدولية، قد نجحت في ربط الموضوع الفلسطيني أمام العالم كله بموضوع القانون الدولي ومكوناته القيمية الإنسانية. وقرارات المحكمة تقول بصوت يجلجل لشعوب وحكومات العالم كله: هذه مناسبة لترونا وتروا أنفسكم إن كنتم تريدون عالماَ تحكمه العدالة والمشاعر الإنسانية، أم تريدون عالماً تحكمه أكاذيب وادّعاءات الصهيونية في فلسطين وأنصارها في الغرب الاستعماري، وأيضاً في بعض دول الشرق الاستعماري مع الأسف الشديد. قد تنجح القوى الصهيونية وأنصارها في وضع ضغوط هائلة على المحكمة وعلى قضاتها الشرفاء المحترمين، فقد عودنا الغرب الاستعماري على رؤية وجهين متناقضين يقبعان وراء ألف قناع من الشعارات والكلمات المزيفة، لكن أوصاف ومراجع محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة الإجرامية المجنونة في غزة، دخلت كتب التاريخ، ومثلما تعمل الصهيونية كل مستحيل لتبقي الهولوكوست النازي حياً في ذاكرة الإنسانية، فإن محكمة العدل الدولية، كتبت الصفحات الأولى من خزي وعار الهولوكوست الصهيوني في حرائق المباني المنهارة في أرض غزة الصابرة المعتمدة على شعبها الرائع الذي لا يزال يتطلع إلى عون ربه العادل وإلى عون أهله من العرب والمسلمين الذين خذلوا أخوته في العروبة والإسلام والمسيحية.

وكنا لا نريد أن نضيف إلى الصورة محكمة الجنايات الدولية ورئيسها على الأخص، الذين بدلاً من توجيه الاتهام لمجرمي الصهيونية في حرب الإبادة هذه وطلب محاكمتهم، وقف ممثّلهم على حدود غزة مغمض العينين والضمير عن رؤية الجوع والعطش والمرض، وبعدها أتبعه بزيارة للكيان الصهيوني ليلتحق بالبكائيات، بشأن مئات المستوطنين، وينسى جرائم موت الآلاف من أطفال ونساء فلسطين الذين يرقدون في قبورهم تحت أنقاض الدمار، الذي أبكى الحجر ولكنه لم يستطع أن يبكي مجانين ساسة الغرب الاستعماري، من الذين نسوا كل الشعارات والمبادئ التي رفعتها الأنوار الأوروبية وأضاعها أمثال هؤلاء الساسة. لكن الأمل في شعوب ذلك الغرب: في إنسانية ونبل شبابهم وشاباتهم على الأخص.

كاتب بحريني