“محبوب العرب” يعقوب شاهين يدخل القفص الذهبي- (فيديو)

“القدس العربي”: احتفل الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في مدينة بيت لحم، في حفل أحياه زميليه هيثم الشوملي وطوني قطان، بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

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وكان “محبوب العرب” صرّح في مقابلة إعلامية سابقة عن الزاوج، قائلاً إنه ضد المساكنة، مع تشديده على المحافظة على القيم والمبادئ والعلاقة القوية مع الله.

وأضاف نجوم “آراب أيدول”: “أنه ضد الزواج من غير دين لأنه يسبب مشاكل كثيرة على حد تعبيره، مع تأكيده عدم تعصبه الديني واحترامه الإنسان رغم الاختلاف.