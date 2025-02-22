محتجزان إسرائيليان بغزة يحضران مراسم تسليم رفاقهما ويدعوان لإتمام الصفقة- (فيديو)

غزة: حضر أسيران إسرائيليان، من المقرر الإفراج عنهما ضمن المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، مراسم تسليم رفاقهما، السبت، ووجها رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبانه فيها بالاستمرار في الصفقة لضمان عودتهما إلى ديارهما.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام عبر منصة “تلغرام”، يظهر لحظات تسليم أسرى إسرائيليين السبت في قطاع غزة، حيث ظهر الأسيران داخل سيارة تابعة للقسام، يراقبان المشهد بحالة من الصدمة والذهول.

وقال أحدهما: “من فضلكم، أنقذونا حتى نعود إلى بيوتنا، أنا أتوسل إليك نتنياهو، يكفي، لقد دمرت حياتنا، لقد قتلتنا”.

وأضاف الآخر: “أعيدونا إلى بيوتنا، هذا ما نريده”.

وتابع الأسيران بلهجة مؤثرة: “يا شعب إسرائيل، نريد أن نكون مثلهم (الذين أطلق سراحهم) لا أصدق هذا، هذا لا يعقل، لقد صدمت من ذلك، نتنياهو لقد قتلتنا، نحن نشاهد أصدقاءنا يخرجون إلى منازلهم بعد أكثر من 500 يوم من الأسر”.

ودعا الأسيران الإسرائيليان، إلى استكمال الصفقة قائلان: “قوموا بإجراء مفاوضات كما يجب، ببساطة، اسعوا إلى إتمام الصفقة وإنهاء هذا الأمر، الضغط العسكري سيقتلنا جميعا، من فضلكم حكومة ورئاسة حكومة (إسرائيلية) بدأتم الصفقة فاستمروا فيها، الضغط العسكري ليس حلا”.

كما طالبا الجمهور الإسرائيلي بالتظاهر والضغط على الحكومة حتى إطلاق سراحهم.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن الأسيرين الإسرائيليين اللذين ظهرا في فيديو القسام هما: إيتمار دافيد، وغي جلبوع دلال.

في أقوى رسالة من كتائب القسام للاحتلال.. أسرى إسرائيليون ضمن المرحلة الثانية يحضرون مراسم تسليم رفاقهم اليوم، ويوجهون رسائل لنتنياهو والاحتلال pic.twitter.com/TvIIKIcNys — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) February 22, 2025

(الأناضول)