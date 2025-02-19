محتجزة إسرائيلية مفرج عنها: حماس قدمت لنا كتاب صلاة خلال عيد الفصح

القدس: كشفت مجندة إسرائيلية أطلق سراحها مؤخرا من قطاع غزة، أن عناصر من “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قدموا لها وزميلاتها “كتاب صلاة” خلال احتجازهن، ما أتاح لهن أداء الشعائر الدينية والاحتفال بعيد الفصح.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الأربعاء، عن المجندة الإسرائيلية “آغام بيرغر”، التي أفرج عنها قبل نحو أسبوعين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وقالت بيرغر، متحدثة عن تجربتها في الأسر: “قبل نحو عام، فوجئ الأسرى بمسلحين من حماس يعطونهم أشياء مختلفة، بما في ذلك سيدور (كتاب الصلوات اليهودية الذي يُستخدَم في الصلوات اليومية والأعياد)”.

وأضافت: “لا نعرف كيف حدث ذلك، لكنهم أحضروا لنا بعض المواد من بينها كتاب الصلوات”.

وتابعت الإسرائيلية: “لم يكن الأمر مجرد مصادفة بل جاء عندما كنا بحاجة إليه”.

ولفتت إلى أنها وزميلاتها كن يتابعن التواريخ عبر الراديو والتلفاز، مما ساعدهن على تحديد مواسم الأعياد اليهودية أثناء الأسر.

وأوضحت أنها تمكنت من الاحتفال بعيد الفصح، ورفضت تناول الخبز المخمر قائلة: “طلبت دقيق ذرة وأحضروه لي”.

وأشارت بيرغر إلى أن آسريها “احترموا الأشخاص المتدينين”.

وأكدت أنها تمكنت من الصيام خلال عيد الغفران وصوم “أستير” (يصومه اليهود في اليوم الذي يسبق عيد المساخر).

من جانبها، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية، عن بيرغر، إنها كانت تحافظ على يوم السبت (مقدس لدى اليهود) في الأسر، فكانت تحرص على عدم مشاهدة التلفاز أو الراديو.

وأضافت: “كانت هناك فترة كان الخاطفون (مقاتلو حماس) يحضرون لنا الشموع قبل السبت”.

وشموع السبت، طقس في اليهودية يتم فيه إشعالها في مساء الجمعة قبل غروب الشمس تمهيدا للدخول في السبت المقدس.

وأسرت حماس، بيرغر، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من قاعدة الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نحال عوز.

وأفرجت حماس عن بيرغر، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 4 أيام من الإفراج عن زميلاتها المجندات “دانييلا جلبوع”، و”ليري الباغ”، و”كارينا أرييف” و”نعما ليفي”.

وفي نفس الدفعة التي أفرجت فيها حماس عن “بيرغر”، تم الإفراج أيضا عن مدنيين اثنين؛ هما أربيل يهود، وغادي موزيس، من وسط المنازل المدمرة في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب 5 تايلانديين.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)