محتجز إسرائيلي أُطلق سراحه: لم أخف من حماس بل من القصف

تل أبيب: قال محتجز إسرائيلي أُطلق سراحه إنه لم يخف من القتل على أيدي عناصر حركة حماس، وإنما من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في تسريبات تسجيلات صوتية للقاء أسرى إسرائيليين مفرج عنهم وبعض من ذويهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس عقب “هدنة إنسانية” أُعلنت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفضت إلى الإفراج عن 81 محتجزا إسرائيليا، و240 أسيرا فلسطينيا، وأوردها الإعلام الإسرائيلي والأمريكي.

ونقلا عن تلك التسجيلات، ذكر “Ynet” أحد أكثر المواقع الإخبارية شهرة في إسرائيل، أن ذوي المحتجزين أبدوا سخطهم وغضبهم لنتنياهو جراء الغارات الجوية على غزة، في ظل احتفاظ الفصائل الفلسطينية بمحتجزين إسرائيليين في القطاع.

وأورد الموقع الإسرائيلي على لسان أحد المفرج عنه، دون ذكر اسمه، قوله: “كل يوم في الأسر كان صعبا جدا، كنا في الأنفاق وكنا خائفين من أن إسرائيل وليس حماس هي التي ستقتلنا”.

وأشار إلى صدور شائعات في الأوساط الشعبية الإسرائيلية تحدثت عن “قتل حماس الرهائن”، قائلا: “قالوا إن حماس قتلتنا”.

وفي حديثه مع نتنياهو بحسب الخبر نفسه، أوصى المحتجز المفرج عنه بتبادل الأسرى في أقرب وقت وعودة الجميع إلى بيوتهم.

في السياق نفسه، ذكرت محتجزة أخرى مفرج عنها، أن مروحية إسرائيلية أطلقت النيران على إسرائيليين مدنيين.

التصريح هذا، يأتي ضمن التسجيل الصوتي المسرب الوارد بموقع “سي إن إن” الأمريكي عن لقاء نتنياهو مع أسرى مفرج عنهم، ونشرته الأربعاء تحت عنوان “التسجيل الصوتي المسرب لاجتماع ساخن يكشف غضب الرهائن من نتنياهو”.

وفي الفقرة الرابعة من خبر الموقع الأمريكي وردت الجملة التالية: “سمعت امرأة أفرج عنها مع أطفالها دون زوجها وهي تقول: كان شعورنا هناك أن أحدا لم يفعل شيئا من أجلنا. وفي الحقيقة أن المكان الذي كنا نختبئ فيه تعرض للقصف، وكان ينبغي تهريبنا إلى الخارج وقد أصبنا بجروح، إضافة إلى ذلك، فتحت المروحيات (في 7 أكتوبر) النار علينا في طريق غزة”.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير عن مخطط إسرائيلي لاستخدام خراطيم المياه لإغراق الأنفاق في غزة، في ظل احتفاظ الفصائل الفلسطينية بمحتجزين إسرائيليين داخلها ومخاوف على مصيرهم.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، عن زوجة محتجز أطلق سراحها مؤخرا قولها لأعضاء المجلس الوزاري الحربي في الاجتماع المشحون الذي عقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب مساء الثلاثاء: “إنهم (المحتجزون) في الأنفاق، وأنتم تتحدثون عن إغراقها بمياه البحر”.

وأضافت، دون أن يذكر الموقع اسمها: “لقد وضعتم السياسية فوق إعادة المختطفين، لقد ضرب زوجي نفسه (لا يزال محتجزا لدى المقاومة) لأن الأمر كان صعباً عليهم، وأنتم لا تفكرون إلا في إسقاط حماس”.

ونقل موقع “واينت الإخباري” الإسرائيلي، الأربعاء، عن ذات الإسرائيلية التي لم يذكر اسمها، الأقوال نفسها: “شعرنا وكأن لا أحد يفعل أي شيء من أجلنا. الحقيقة هي أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف وأصبحنا لاجئين جرحى”.

وتابعت: “تم فصل زوجي عني قبل ثلاثة أيام من عودتي إلى إسرائيل وتم نقله إلى الأنفاق. وأنتم تتحدثون عن إغراق الأنفاق بمياه البحر؟ أنتم تقصفون طرق الأنفاق في المكان الذي يتواجدون (المحتجزون الإسرائيليون) فيه بالضبط”.

ونقل موقع “واللا” عن إسرائيلية أخرى، لم يذكر اسمها: “كنا داخل الأنفاق في ظروف صعبة إلى مستحيلة. تحت الأرض مع نقص الأكسجين، وأياما كاملة كنا في الظلام. الظروف الصحية السيئة التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي”.

وأضافت عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة: إنهم “على وشك فقدان الأمل”.

من جهته، قال أحد المحتجزين الذين أطلق سراحهم مؤخرا، ولم يتم ذكر اسمه: “إن المحتجزين لن ينجوا من قصف الجيش الإسرائيلي”. وأضاف: “كنا خائفين من أن إسرائيل وليس حماس هي التي ستقتلنا”.

(الأناضول)