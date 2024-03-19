محتجون إسبان ينددون بالحرب على غزة- (شاهد)

إسطنبول: ندد مئات المحتجين في إسبانيا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو نصف عام، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف من الشهداء والجرحى.
وفي تظاهرة على ساحل “سان سيباستيان” في إقليم الباسك شمال إسبانيا، الأحد الماضي، استلقى المتظاهرون على الأرض فيما يسمى بحركة “التظاهر بالموت”، تنديدا بالحرب على غزة، وفق موقع “يورو نيوز” الإخباري.
وأوضح الموقع أن التظاهرة جاءت تلبية لدعوة مجموعة من الفنانين، حيث سار المتظاهرون من منطقة “ألديردي إيدر” إلى “بيني ديل فينتو”، حيث استلقوا على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة “غرنيكا” للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو.
وذكرت تقارير إسبانية أن ممثلين عن نقابات عمالية ونحو 300 فنان شاركوا في التظاهرة، وفق الموقع.
وفي مايو/ أيار 1937، رسم بيكاسو اللوحة بطلب من الحكومة الإسبانية، وجسد فيها آثار القصف الألماني الذي تعرضت له مدينة غرنيكا، وراح ضحيته نحو ألفي شخص أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.
وبشكل عام، ترمز لوحة “غرنيكا” إلى شناعة ورعب الصراعات البشرية من خلال استخدام أشكال تعبر عن القسوة.
A really powerful protest! 🔥
Thousands lined the seafront at San Sebastian, Spain to denounce the ongoing massacre of Palestinian civilians by the Israeli state.
The sirens you can hear in the background are those of Guernica. ♥️ pic.twitter.com/WaQy3EamKY
— Khalissee (@Kahlissee) March 18, 2024
(الأناضول)
وما نفع التنديد وعصابة الإجرام الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 يواصل إرسال أسلحته الفتاكة القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ التي تحول أجساد أطفال ونساء غزة إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥🚀🚀🚀🚀
هه عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين،. تفعل ما يحلو لها في ظل الحماية التامة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي، والعالم يندد هذه شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸🚀🚀
نددوا أو لا تنددوا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان متواصل على شعب فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸✌️🇵🇸