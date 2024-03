محتجون إسبان ينددون بالحرب على غزة- (شاهد)

إسطنبول: ندد مئات المحتجين في إسبانيا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو نصف عام، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف من الشهداء والجرحى.

وفي تظاهرة على ساحل “سان سيباستيان” في إقليم الباسك شمال إسبانيا، الأحد الماضي، استلقى المتظاهرون على الأرض فيما يسمى بحركة “التظاهر بالموت”، تنديدا بالحرب على غزة، وفق موقع “يورو نيوز” الإخباري.

وأوضح الموقع أن التظاهرة جاءت تلبية لدعوة مجموعة من الفنانين، حيث سار المتظاهرون من منطقة “ألديردي إيدر” إلى “بيني ديل فينتو”، حيث استلقوا على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة “غرنيكا” للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو.

وذكرت تقارير إسبانية أن ممثلين عن نقابات عمالية ونحو 300 فنان شاركوا في التظاهرة، وفق الموقع.

وفي مايو/ أيار 1937، رسم بيكاسو اللوحة بطلب من الحكومة الإسبانية، وجسد فيها آثار القصف الألماني الذي تعرضت له مدينة غرنيكا، وراح ضحيته نحو ألفي شخص أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

وبشكل عام، ترمز لوحة “غرنيكا” إلى شناعة ورعب الصراعات البشرية من خلال استخدام أشكال تعبر عن القسوة.

A really powerful protest! 🔥

Thousands lined the seafront at San Sebastian, Spain to denounce the ongoing massacre of Palestinian civilians by the Israeli state.

The sirens you can hear in the background are those of Guernica. ♥️ pic.twitter.com/WaQy3EamKY

— Khalissee (@Kahlissee) March 18, 2024