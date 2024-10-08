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محتجون على حرب غزة يلقون طلاء أحمر على مكاتب لشركة أليانز الألمانية في بريطانيا- (فيديو)

8 - أكتوبر - 2024

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لندن: ألقى ناشطون طلاء أحمر على الوجهات الخارجية لمكاتب شركة الخدمات المالية الألمانية (أليانز) في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء احتجاجا على وجود صلة بينها وبين شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

وأعلنت جماعة العمل الفلسطيني مسؤوليتها عن التحرك على منصة إكس، وقالت إن متظاهرين هاجموا 10 مكاتب لشركة أليانز في المملكة المتحدة و”احتلوا” المقر الرئيسي للشركة في غيلدفورد جنوبي لندن الليلة الماضية.

وأضافت الجماعة “لا تستطيع شركة إلبيت العمل في بريطانيا بدون تأمين”، مردفة أن أليانز “تستثمر في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية وتوفر خدمات تأمينية لها”.

وفضلا عن حث العملاء على مقاطعة بعض شركات المال، اتسع نشاط المحتجين المنددين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليمتد إلى تشويه مبان بالطلاء الأحمر، رمزا لإراقة دماء الفلسطينيين.

وأليانز هي أحدث شركة مالية عالمية تتعرض لمثل هذه الأعمال. واستهدف محتجون مؤيدون للفلسطينيين بنك باركليز البريطاني أيضا. كما دأبوا على استهداف شركة أنظمة إلبيت يو.كيه وشركات دفاعية أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.

(وكالات)

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