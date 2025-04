محتجون على حرب غزة يلقون طلاء أحمر على مكاتب لشركة أليانز الألمانية في بريطانيا- (فيديو)

لندن: ألقى ناشطون طلاء أحمر على الوجهات الخارجية لمكاتب شركة الخدمات المالية الألمانية (أليانز) في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء احتجاجا على وجود صلة بينها وبين شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

وأعلنت جماعة العمل الفلسطيني مسؤوليتها عن التحرك على منصة إكس، وقالت إن متظاهرين هاجموا 10 مكاتب لشركة أليانز في المملكة المتحدة و”احتلوا” المقر الرئيسي للشركة في غيلدفورد جنوبي لندن الليلة الماضية.

وأضافت الجماعة “لا تستطيع شركة إلبيت العمل في بريطانيا بدون تأمين”، مردفة أن أليانز “تستثمر في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية وتوفر خدمات تأمينية لها”.

Nine actions occurred overnight and the company’s Guildford HQ remains occupied! pic.twitter.com/Ul53sg5tkQ

BREAKING: Palestine Action target 10 offices owned by Allianz, investors and insurers of Israel’s biggest weapons firm, Elbit Systems. Without insurance, Elbit couldn’t operate in Britain.

Three arrested after they shut down the Guildford HQ of Allianz, investors and insurers of Israeli weapons firm Elbit Systems.

This was one of 10 actions against the firm today. pic.twitter.com/AXRF2YHtZM

— Palestine Action (@Pal_action) October 8, 2024