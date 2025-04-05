محتجون متضامنون مع فلسطين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لمايكروسوفت

واشنطن: تسبب احتجاج لموظفي شركة مايكروسوفت المتضامنين مع فلسطين في تعطيل احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لها يوم الجمعة، وهو أحدث ردّ فعل مناهض لقيام صناعة التكنولوجيا بتزويد الجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وجاء الاحتجاج بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت إيه آي” مصطفى سليمان يقدم تحديثا لمنتجات الشركة ورؤية طويلة الأجل لمنتج مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبيلوت”، إلى جمهور شمل المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

وصاحت إبتهال أبو سعد الموظفة في مايكروسوفت وهي تسير باتجاه المسرح “مصطفى، عار عليك” فتوقف سليمان عن إلقاء كلمته. وأضافت “أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير ولكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي. 50 ألف شخص ماتوا ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا”.

وقال سليمان “شكرا لك على احتجاجك، لقد سمعتك”. وتابعت أبو سعد أنه و”كل مايكروسوفت” أيديهم ملطخة بالدماء. كما ألقت على المسرح الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

وقام محتج ثان بتعطيل جزء آخر من الاحتفال عندما كان غيتس وبالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا على خشبة المسرح، وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من العام الجاري أن نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي مايكروسوفت و “أوبن إيه آي” تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحربين الأخيرتين في غزة ولبنان. كما تضمّنت القصة تفاصيل عن غارة جوية إسرائيلية خاطئة في عام 2023 أصابت سيارة كانت تقل أفرادا من عائلة لبنانية، ما أسفر عن استشهاد ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.

(أ ب)