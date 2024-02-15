محتجون يتظاهرون داخل الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة- (فيديو)

واشنطن: نظم عدد من المحتجين مظاهرة داخل مبنى الكونغرس بواشنطن مطالبين بـ”وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

وأعربت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “مشروع العدالة” عن استيائها من سياسات إسرائيل والولايات المتحدة تجاه قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة”، ورددوا هتافات مناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ودعا المتظاهرون الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهجير الفلسطينيين.

وقامت الشرطة الأمريكية بتوقيف 13 شخصا ممن شاركوا في المظاهرة.

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(الأناضول)