سياسة | دولي

محتجون يعطلون حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس: دعوا غزة تعيش

منذ 42 دقيقة

متظاهرون قطعوا حركة المرور على الطريق السريع 110، في لوس أنجلوس، في 13 ديسمبر 2023- رويترز

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لوس أنجلوس: عطّلَ محتجون يطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي، مساء الجمعة، لتتواصل المظاهرات، التي شهدت قبل أيام إغلاق الطريق السريع “110” خلال ساعة الذروة.

وتجمّعَ نحو 200 متظاهر الساعة الرابعة والنصف مساء (0030 بتوقيت جرينتش اليوم السبت) عند شارع ساوث سيبولفيدا بوليفارد وشارع 92، شمال مدخل المطار وبدأوا مسيرة صوب المطار. وردد المتظاهرون شعار: “دعوا غزة تعيش”، وحملوا لافتة طولها 9 أمتار تحمل الكلمات الثلاث: “دعوا غزة تعيش”.

وتبعت سيارتا شرطة المسيرة، بينما بدأت السيارات في التكدس.

وكان المحتجون ينفذون خطتهم للتسبب في نوع من العرقلة، حسبما قال المتحدث هارب مان قبل المسيرة.

وكان منظمو الاحتجاج قد قالوا، يوم الخميس، إن “الهدف من تحرك يوم الجمعة هو وقف العمل المعتاد للأنظمة التي تسهل الحرب الحالية والاحتلال المستمر منذ فترة طويلة”.

(د ب أ)

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