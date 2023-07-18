محتجون يغلقون شوارع في إسرائيل ضمن فعاليات “يوم المقاومة”- (صور)

القدس المحتلة: أغلق محتجون إسرائيليون، الثلاثاء، شوارع في مناطق متعددة ضمن مظاهرات “يوم المقاومة” المناهضة لخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، فيما أوقفت الشرطة شخصين.

ووفق إعلام عبري تستمر فعاليات “يوم المقاومة” حتى مساء الثلاثاء، وتشمل احتجاجات في الشوارع وفي محطات القطار، ويتوقع مشاركة آلاف الإسرائيليين فيها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): “أغلق متظاهرون مقطعا من شارع كابلان في (مدينة) تل أبيب أمام حركة السير، كما تم إغلاق الطريق الواصل بين تل أبيب ومدينة حيفا في كلا الاتجاهين”.

وأضافت: “كما اقتحمت مجموعة محتجين مبنى البورصة في مدينة رامات غان (قرب تل أبيب) أثناء انعقاد مؤتمر (لم توضحه)”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصلت نسخة منه للأناضول، توقيف 2 من المتظاهرين شمال البلاد بشبهة “خرق النظام العام”.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: “تستخدم المجموعة أنابيب بلاستيكية على أذرعهم لجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون إزالتها”.

وأضاف: “العديد من جنود الاحتياط الذين يشكلون جزءا أساسيًا من الأنشطة الروتينية للجيش بما في ذلك الوحدات العليا، حذّروا في الأشهر الأخيرة من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة حال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية مما يجعل إسرائيل غير ديمقراطية”.

والإثنين، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة دعوات رفض الخدمة بالجيش ردا على مشاريع التعديلات القضائية، قائلا إنه “لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة”.

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان).

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأعلنت جهات منظمة للاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعا، عن تنظيم “يوم المقاومة” الثلاثاء، للاحتجاج على خطط التعديلات القضائية.

وبينما يدافع نتنياهو عن خطته ويصفها بـ”إصلاح القضاء”، تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تحد من السلطات القضائية وخاصة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

(الأناضول)