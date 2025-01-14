سياسة | دولي | الولايات المتحدة

محتجون يقاطعون كلمة بلينكن أمام المجلس الأطلسي: دماء الأطفال البريئين على يديك

14 - يناير - 2025

محتجة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة تقاطع كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن اليوم الثلاثاء

حجم الخط
3

“القدس العربي”: قاطعت محتجة كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام المجلس الأطلسي بواشنطن، اليوم الثلاثاء، صارخة في وجهه: “سيتذكرك العالم للأبد على أنك وزير الإبادة، بلينكن الدموي، إرثك هو الإبادة، دماء الأطفال البريئين على يديك”.

وصرخت محتجة أخرى: سياستكم في الشرق الأوسط: اقتل، اقتل، اقتل، تماما كما يقول الإسرائيليون!”.

وقام أحد المحتجين برفع يافطة كتب عليها: “بلينكن مجرم حرب”، فيما تدخل عناصر الأمن وقاموا بإخراج المحتجين من المكان بالقوة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 14, 2025 الساعة 6:40 م

    نساء القرن الواحد والعشرين بلا منازع يا فازع أشجع من أشباه الرجال وربات العقال، والله ينصر أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️

    رد
  2. يقول qoraish:
    يناير 14, 2025 الساعة 7:56 م

    الأمريكان يزودون الصهاينة بالصواريخ لقتل الأطفال في فلسطين
    قالت هذه المرأة ما يعتقده مليارات البشر حول العالم
    أمريكا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في فلسطين

    رد
  3. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    يناير 17, 2025 الساعة 7:45 ص

    We should accepting our mistakes…killing one human being it’s holocaust for the world…no hesitation on this pragmatic truth..
    We have the same value…

    رد

أخبار ذات صلة

مكتب نتنياهو يعلن “التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن” في غزة
17 - يناير - 2025
اتفاق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام استحقاقات الحرب على غزة والشرق الأوسط والعالم
16 - يناير - 2025
بلينكن: “واثق” من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأحد ومحتجون يهتفون ضد سياسته في غزة- (فيديو)
16 - يناير - 2025
إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها .. وبلينكن يعترف متأخرا بإحباطه من نتنياهو
16 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية