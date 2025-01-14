محتجون يقاطعون كلمة بلينكن أمام المجلس الأطلسي: دماء الأطفال البريئين على يديك

“القدس العربي”: قاطعت محتجة كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام المجلس الأطلسي بواشنطن، اليوم الثلاثاء، صارخة في وجهه: “سيتذكرك العالم للأبد على أنك وزير الإبادة، بلينكن الدموي، إرثك هو الإبادة، دماء الأطفال البريئين على يديك”.
⚡️🇺🇸🇮🇱JUST IN:
Footage of the brave woman who disrupted U.S. Secretary of State Blinken’s speech at the Atlantic Council.
“Bloody Blinken, Secretary of Genocide.”
“we will never forget, we will never forgive” pic.twitter.com/oqHB7TmZxF
— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 14, 2025
وصرخت محتجة أخرى: سياستكم في الشرق الأوسط: اقتل، اقتل، اقتل، تماما كما يقول الإسرائيليون!”.
Protester to Blinken: “Your policy for the Middle East – kill, kill, kill, and kill, just like the Israelis say!” pic.twitter.com/4s6xJo5yf4
— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 14, 2025
وقام أحد المحتجين برفع يافطة كتب عليها: “بلينكن مجرم حرب”، فيما تدخل عناصر الأمن وقاموا بإخراج المحتجين من المكان بالقوة.
🪧 ❝Blinken War Criminal❞
An activist disrupted US Secretary of State Antony Blinken’s speech at the Atlantic Council, unveiling a banner criticizing him ⤵️ https://t.co/L6dknpmSoo pic.twitter.com/6u07vxf6fw
— Anadolu English (@anadoluagency) January 14, 2025
نساء القرن الواحد والعشرين بلا منازع يا فازع أشجع من أشباه الرجال وربات العقال، والله ينصر أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️
الأمريكان يزودون الصهاينة بالصواريخ لقتل الأطفال في فلسطين
قالت هذه المرأة ما يعتقده مليارات البشر حول العالم
أمريكا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في فلسطين
We should accepting our mistakes…killing one human being it’s holocaust for the world…no hesitation on this pragmatic truth..
We have the same value…