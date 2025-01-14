محتجون يقاطعون كلمة بلينكن أمام المجلس الأطلسي: دماء الأطفال البريئين على يديك

محتجة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة تقاطع كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن اليوم الثلاثاء

“القدس العربي”: قاطعت محتجة كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام المجلس الأطلسي بواشنطن، اليوم الثلاثاء، صارخة في وجهه: “سيتذكرك العالم للأبد على أنك وزير الإبادة، بلينكن الدموي، إرثك هو الإبادة، دماء الأطفال البريئين على يديك”.

⚡️🇺🇸🇮🇱JUST IN: Footage of the brave woman who disrupted U.S. Secretary of State Blinken’s speech at the Atlantic Council. “Bloody Blinken, Secretary of Genocide.” “we will never forget, we will never forgive” pic.twitter.com/oqHB7TmZxF — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 14, 2025

وصرخت محتجة أخرى: سياستكم في الشرق الأوسط: اقتل، اقتل، اقتل، تماما كما يقول الإسرائيليون!”.

Protester to Blinken: “Your policy for the Middle East – kill, kill, kill, and kill, just like the Israelis say!” pic.twitter.com/4s6xJo5yf4 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 14, 2025

وقام أحد المحتجين برفع يافطة كتب عليها: “بلينكن مجرم حرب”، فيما تدخل عناصر الأمن وقاموا بإخراج المحتجين من المكان بالقوة.