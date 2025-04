محتجون يقاطعون كلمة بلينكن أمام المجلس الأطلسي: دماء الأطفال البريئين على يديك

“القدس العربي”: قاطعت محتجة كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام المجلس الأطلسي بواشنطن، اليوم الثلاثاء، صارخة في وجهه: “سيتذكرك العالم للأبد على أنك وزير الإبادة، بلينكن الدموي، إرثك هو الإبادة، دماء الأطفال البريئين على يديك”.

Footage of the brave woman who disrupted U.S. Secretary of State Blinken’s speech at the Atlantic Council.

“Bloody Blinken, Secretary of Genocide.”

"we will never forget, we will never forgive"

