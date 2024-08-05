محتجون يقتحمون مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في دكا بعد فرارها من بنغلاديش للهند والجيش يتدخل ـ (فيديوهات)

دكا: اقتحم آلاف المحتجين البنغلاديشيين مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في دكا الإثنين، بعدما أفاد مصدر مقرب منها بأنها غادرته في خضم تظاهرات عارمة تدعو لاستقالتها، وتدخل الجيش لإجبارها على ذلك.

Visuals of protestors allegedly storming Sheikh Hasina’s official residence in Bangladesh. Reminiscent of the images from Sri Lanka not too long ago pic.twitter.com/nkULIcTlKM — Rana Ayyub (@RanaAyyub) August 5, 2024

وأظهر بث لقناة “بنغلادش 24” مشاهد تظهر حشودا يقتحمون المقر الرسمي لحسينة وهم يلوحون للكاميرا ابتهاجاً.

#فيديو يوثق اللحظة الأولى التي اقتحم فيها مواطنو #بنغلاديش مقر إقامة رئيسة الوزراء حسينة والتي هربت قبل أن يدخلوا المبنى ..#Bangladesh #Bangladeshstudentprotest pic.twitter.com/Pi8w62cv2L — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) August 5, 2024

وغادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المقر الرسمي لإقامتها الإثنين، على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها شقيقتها الصغرى الشيخة ريهانا، حسبما ذكرت صحيفة دكا تريبون.

عاجل | رويترز: آلاف المحتجين يقتحمون المقر الرسمي لرئيسة وزراء #بنغلاديش الشيخة حسينة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/EZbYcjBhbL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

وقالت مصادر إنهما توجها إلى ولاية بنغال الغربية بالهند.

ونقلت قناة سي.إن.إن نيوز 18 عن مصادر استخباراتية قولها إن الشيخة حسينة وصلت إلى مدينة أغراتالا في شمال شرق الهند اليوم بعد فرارها من داكا.

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has left Dhaka for a ‘safer place’. Reports also say Hasina has resigned and the Army Chief will make the announcement shortly in an address to the nation. Is Hasina headed to India? #BangladeshViolence #Bangladesh #SheikhHasina pic.twitter.com/PjBa27w6Sr — Neha Khanna (@nehakhanna_07) August 5, 2024

قائد الجيش يعلن استقالة الشيخة حسينة وتشكيل حكومة مؤقتة

وجاء بعد تدخل الجيش لإجبارها على مغادرة البلاد والاستقالة.وأعلن الجنرال واكر الزمان، قائد الجيش في بنغلاديش، أن الشيخة حسينة استقالت وأنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت صحيفة ” ديلي ستار” عنه.

ومن جانبها، نقلت صحيفة”ديلي أوبزيرفر” البنغالية عن الجنرال واكر الزمان قوله : إن الحكومة المؤقتة سوف تضم كافة الأحزاب، وسيتم تشكيلها على نحو سريع.

وأضاف:” بعد عقد مناقشات مثمرة مع كل الأحزاب السياسية، قررنا تشكيل حكومة مؤقتة، وسوف نتحدث مع الرئيس محمد شهاب الدين للتوصل إلى حل لهذا الوضع”.

ودعا واكر الزمان إلى وضع نهاية للعنف، مؤكدا أن الحكومة الجديدة سوف تضمن تحقيق العدالة لكل من لقوا حتفهم خلال احتجاجات حركة الطلبة المناهضة للتمييز.

وكان المتظاهرون في بنغلاديش قد أعلنوا في وقت سبقهم نيتهم تنظيم مسيرة إلى عاصمة البلاد الإثنين للضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لتقديم استقالتها، متحدين بذلك حظر التجوال المفروض في أنحاء البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا، أمس الأحد، في أنحاء بنغلاديش إلى 32 قتيلا على الأقل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد احتجاجات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وذكرت صحيفة “بروثوم ألو” المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة والمستشفيات أن “حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلاديش ارتفعت إلى 32 شخصا على الأقل من حصيلة أولية بلغت 18 شخصا”.

وقُتل الأشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب “رابطة عوامي” الحاكم.

وأضافت المصادر أن “الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص”.

وجاء في تقرير إعلامي محلي أن “القتلى من 13 مقاطعة، منها فيني، وسيراججانج، مونشيجانج، و ماجورا”.

والسبت، دعا ناهد إسلام أحد منسقي حركة الطلاب المناهضة في تجمع حاشد في العاصمة دكا حسينة إلى الاستقالة وتحمل المسؤولية عن الوفيات خلال الاحتجاجات.

كما دعا إسلام المواطنين إلى الامتناع عن جميع الأنشطة الحكومية الروتينية، بما في ذلك دفع الضرائب وفواتير المرافق، وإغلاق جميع المصانع والمكاتب، وإيقاف النقل حتى استقالة حكومة حسينة.

📌📌إنقلاب عسكري جديد ….

هذه المرة #بنغلاديش !! رابع أكبر دولة إسلامية …175 مليون نسمة 📌📌بعد اشتباكات على مدى الأسبوع الماضي بين المحتجين ورجال الأمن وسقوط أكثر من 300 قتيل في #بنغلاديش–

استقالة ديكتاتورة بنغلاديش #الشيخة_حسينة واجد امرأة بنغلاديش الحديدية وابنة مجيب… pic.twitter.com/AkTKI01tul — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) August 5, 2024

والسبت، قالت حسينة، إن العدالة ستتحقق لأولئك الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الطلابية، ودعت أيضا إلى الحوار لإنهاء الاحتجاجات، فيما رفض المحتجون الدعوة للمفاوضات.

والخميس، حظرت بنغلاديش حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به وصنفته “منظمة إرهابية”، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلاً وآلاف الجرحى.

وألقت الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات المرتبطة الأخرى بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/تموز المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

(وكالات)