محتجون يقتحمون مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في دكا بعد فرارها من بنغلاديش للهند والجيش يتدخل ـ (فيديوهات)

دكا: اقتحم آلاف المحتجين البنغلاديشيين مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في دكا الإثنين، بعدما أفاد مصدر مقرب منها بأنها غادرته في خضم تظاهرات عارمة تدعو لاستقالتها، وتدخل الجيش لإجبارها على ذلك.

Visuals of protestors allegedly storming Sheikh Hasina’s official residence in Bangladesh. Reminiscent of the images from Sri Lanka not too long ago pic.twitter.com/nkULIcTlKM

وأظهر بث لقناة “بنغلادش 24” مشاهد تظهر حشودا يقتحمون المقر الرسمي لحسينة وهم يلوحون للكاميرا ابتهاجاً.

وغادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المقر الرسمي لإقامتها الإثنين، على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها شقيقتها الصغرى الشيخة ريهانا، حسبما ذكرت صحيفة دكا تريبون.

وقالت مصادر إنهما توجها إلى ولاية بنغال الغربية بالهند.

ونقلت قناة سي.إن.إن نيوز 18 عن مصادر استخباراتية قولها إن الشيخة حسينة وصلت إلى مدينة أغراتالا في شمال شرق الهند اليوم بعد فرارها من داكا.

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has left Dhaka for a ‘safer place’. Reports also say Hasina has resigned and the Army Chief will make the announcement shortly in an address to the nation. Is Hasina headed to India? #BangladeshViolence #Bangladesh #SheikhHasina pic.twitter.com/PjBa27w6Sr

