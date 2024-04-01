سياسة | دولي

محتجون ينصبون الخيام أمام الكنيست في القدس

1 - أبريل - 2024

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تل أبيب: نصب منتقدون لسياسة الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 خيمة لتنظيم احتجاج أمام مبنى الكنيست في القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الخيام تعد جزءا من احتجاجات تستمر أربعة أيام في المدينة.

وتجتذب الاحتجاجات ضد الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإجراءات في حرب غزة حشودا حاليا، وتظاهر أمس الأحد عشرات الآلاف في إسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

ويطالب المشاركون في الاحتجاج بالقرب من مبنى الكنيست باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات جديدة، والتوصل إلى اتفاق سريع لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

(د ب أ)

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