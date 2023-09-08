سياسة | دولي

محتجون ينصبون خياما أمام قاعدة فرنسية في النيجر للمطالبة برحيل القوات

منذ 50 دقيقة

حجم الخط
0

نيامي: نصب مئات المحتجين خياما أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر على مدى الأيام الستة المنصرمة للمطالبة برحيل القوات، في أحدث علامة على تنامي العداء لفرنسا بين مؤيدي الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو تموز.
وبدأ الاحتجاج يوم السبت بعد نحو خمسة أسابيع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة في انقلاب قوبل بإدانة واسعة النطاق في الخارج لكن كثيرين احتفلوا به في الداخل.
وتدهورت العلاقات بين النيجر وفرنسا، المستعمر السابق، منذ أن وصفت باريس المجلس العسكري بأنه غير شرعي، مما أثار المشاعر المناهضة لفرنسا.
وأُطلقت دعوات لطرد 1500 جندي فرنسي متمركزين في النيجر ضمن حملة واسعة النطاق ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الساحل. وترفض فرنسا مغادرة قواتها حتى الآن.
وتكررت المسيرات المؤيدة للمجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة. لكن عدد المشاركين في الاحتجاج أمام القاعدة العسكرية آخذ في الزيادة ولا توجد أي علامة على فضه حتى الآن.
وأدى المحتجون صلاة الجمعة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برلمانية فرنسية: متى سيكون من الممكن اعتبار الانقلابات الأفريقية “شأن الأفارقة” وبالتالي “فشلهم”؟
7 - سبتمبر - 2023
لوموند: فرنسا بدأت مناقشات مع الجيش في النيجر لسحب جزء من قواتها
5 - سبتمبر - 2023
الصين تعتزم تأدية “دور وساطة” في أزمة النيجر
5 - سبتمبر - 2023
المجلس العسكري في النيجر يأمل التوصّل لاتّفاق مع إيكواس في غضون أيام
4 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية