محتجون يوقفون حركة القطارات والحافلات شرق الهند إثر اغتصاب ومقتل طبيبة

كولكاتا: اعترض محتجون سبيل مسارات قطارات، وأوقفوا حافلات، وهتفوا بشعارات في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند، اليوم الأربعاء، في أحدث وقائع في سلسلة من الاحتجاجات التي هزّت الولاية، منذ اغتصاب ومقتل طبيبة متدربة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين الذين كانوا يتجهون نحو أمانة الولاية، أمس الثلاثاء.

ودفع ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكنه في المعارضة في تلك الولاية، إلى الدعوة إلى إضراب شامل لمدة 12 ساعة في أنحاء الولاية، احتجاجاً على ما وصفه بأنه أعمال وحشية من الشرطة.

وأغلق آلاف المحتجين، معظمهم من عمال حزب بهاراتيا جاناتا، الطرق وخطوط السكك الحديدية، وأجبروا المتاجر على الإغلاق، اليوم الأربعاء، فيما تأهبت السلطات لمزيد من الاحتجاجات طوال اليوم.

Across India, hundreds of thousands of women marched to “reclaim the night” and protest the rape and murder of a 31-year-old trainee doctor. pic.twitter.com/xstJOsGvOw

— AJ+ (@ajplus) August 15, 2024