محتجّون يحتشدون أمام منزل نتنياهو مع تزايد الغضب: السجن الآن- (فيديوهات)

متظاهرون إسرائيليون يرددون شعارات ضد نتنياهو خلال احتجاج مناهض للحكومة في القدس في 4 نوفمبر 2023- ا ف ب

القدس: صدّت الشرطة الإسرائيلية محتجين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، وسط غضب شديد من الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم الذي شنّه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، الشهر الماضي، على بلدات في محيط قطاع غزة.

ولوّح المئات بالعلم الإسرائيلي، وردّدوا هتافات: “السجن الآن!”، قبل أن يقتحموا حواجز الشرطة حول مقر إقامة نتنياهو في القدس.

Des manifestations massives à Jérusalem réclament la démission de

Benjamin Netanyahu.

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant la résidence de Netanyahu à Jérusalem pour protester contre la politique de guerre israélienne. #Israël #Gaza_Genocide #CeasefireForGazaNOW pic.twitter.com/3SCiUKnGbN — Greecy0017🇫🇷🇧🇷🇵🇹 (@exergraci0017) November 4, 2023

يسلط هذا الاحتجاج الضوء على الغضب الشعبي المتزايد تجاه القادة السياسيين والأمنيين، وتزامن مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتنياهو.

ولم يقر نتنياهو حتى الآن بالمسؤولية الشخصية عن الإخفاقات التي سمحت بالهجوم المباغت الذي شنّه المئات من مسلحي “حماس”، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ما أدى لمقتل أكثر من 1400 شخص، واحتجاز ما لا يقل عن 240 رهينة.

🇮🇱Un rassemblement contre Benjamin Netanyahu s'est réuni à Jérusalem avec le slogan « Netanyahu, tu es un traître ». pic.twitter.com/mYqfMpUmLp — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) November 4, 2023

ومع تلاشي آثار الصدمة الأولى، تزايدَ الغضب الشعبي، إذ انتقد العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بشدة رد فعل الحكومة وطالبوا بتحرير ذويهم.

كما تظاهر الآلاف في تل أبيب ملوحين بالأعلام ورافعين صوراً لبعض الأسرى في غزة، ولافتات كتبوا عليها شعارات مثل: “أطلقوا سراح الرهائن الآن بأي ثمن”.

وقالت عوفري بيباس ليفي، التي تحتجز “حماس” شقيقها وابنه أرييل البالغ من العمر أربع سنوات وابنه كفير، البالغ من العمر 10 أشهر، لرويترز إنها جاءت لإظهار الدعم لعائلتها.

وأضافت: “لا نعرف أين هم، ولا نعرف ما هي ظروف احتجازهم. لا أعرف ما إذا كان كفير يحصل على الطعام، ولا أعرف ما إذا كان أرييل يحصل على ما يكفي من الطعام. إنه طفل صغير جداً”.

وتواصل إسرائيل، منذ ذلك الحين، هجوماً جوياً وبرياً مكثفاً على غزة، حيث قالت السلطات الصحية إن ما لا يقل عن 9488 فلسطينياً استشهدوا جراء الهجمات حتى الآن. وتحولت مساحات شاسعة من القطاع الذي تديره “حماس” إلى أنقاض.

ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام حتى قبل الحرب، إذ كان يحاكَم بتهم فساد ينفيها، كما قدّم خطة للحدّ من صلاحيات السلطة القضائية دفعت مئات الآلاف إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج.

وأظهر استطلاعٌ للرأي أجرته القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، السبت، أن 76 بالمئة من الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتنياهو، بينما قال 64 بالمئة إنه يجب إجراء انتخابات بعد الحرب مباشرة.

وعندما سئلوا عن المسؤول الأكبر عن هجوم “حماس”، حمّلَ 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع نتنياهو المسؤولية، في حين حمّل 33 بالمئة المسؤولية لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وكبار مسؤولي الجيش وألقى خمسة بالمئة باللوم على وزير الدفاع.

(رويترز)