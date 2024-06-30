محرر سياسي أمريكي: الولايات المتحدة الخاسر الحقيقي في مناظرة بايدن وترامب

واشنطن: شهدت المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يسعى لولاية رئاسية جديدة، والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض، تبادلا حادا للهجومات والانتقادات بين المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واتسمت المناظرة بأجواء مشحونة ومواجهات قوية، حيث تباينت وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية مثل الرعاية الصحية والاقتصاد والسياسة الخارجية. ورغم أن البعض اعتبر ترامب الفائز “بالافتراض” لم يعتبر النقاش فوزا يبعث بالثقة في المستقبل، مما أثار قلقا كبيرا بين الناخبين بشأن مستقبل الولايات المتحدة ودورها في المشهد الدولي.

ويقول الصحافي الأمريكي روبرت ميري، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست، إن بعض الديمقراطيين يشعرون بالفزع بسبب أداء بايدن في المناظرة مع ترامب مساء الخميس. ولا شك أنه أظهر بعض علامات الشيخوخة خلال تلك المبارزة اللفظية. لكن هذا لا يعني أنه فقد كل فرصه لهزيمة ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر. وربما الفزع لا يبرره تماما ما حدث على مسرح المناظرة.

وكما قالت السيناتور الديمقراطية السابقة كلير مكاسكيل من ميزوري بعد المناظرة، كان لدى بايدن “شيء واحد ليحققه وهو طمأنة أمريكا بأنه قادر على أداء الوظيفة وهو في هذا السن، وقد فشل في ذلك”. لكن كان على ترامب أيضا أن يحقق شيئا، وهو إثبات قدرته على توسيع قاعدة دعمه من خلال جذب الناخبين المستقلين والمتأرجحين. ولا يوجد دليل على أنه حقق ذلك بأداء مناظرة كان متوسطا في أفضل حالاته.

وكتب المعلق كارلوس لوزادا من “نيويورك تايمز” أن ترامب فاز بالمناظرة “بشكل افتراضي”. ربما فعل ذلك. لكن، إذا لم يستطع القادة الديمقراطيون إقناع بايدن بالخروج من السباق، وهو ما يبدو غير مرجح، فسنعود إلى المربع الأول، مع اثنين من المرشحين شديدي العيوب يتنافسان ليكون أحدهما في النهاية الأقل عيوبا. وفي تلك المرحلة، باستثناء حدوث تطور أو حدث مفاجئ وجذري، يمكن لأي منهما الفوز.

لذلك، ربما لم تكن المناظرة الحدث الحاسم كما يراه العديد من السياسيين والمحللين على جانبي الانقسام السياسي. وفي الواقع، بمجرد أن يكون لدى الكتلة الكبرى من الناخبين الوقت لاستيعاب انطباعاتهم، قد لا يكون أداء بايدن كارثيا كما أشارت المراجعات المبكرة. ويمكن القول، دون التقليل من زلات بايدن وتعثراته، أنه استطاع الصمود في المنافسة الضيقة لكسب نقاط المناظرة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال ترامب يعاني سياسيا من ضعف أساسي، وهو عدم قدرته على التواصل مع الأمريكيين الذين ليسوا بالفعل من مؤيديه المتحمسين. وبدون هذه القدرة، يبدو غير قادر على توسيع قاعدة دعمه الثابتة. لقد دعمت هذه القاعدة ترامب عبر النجاح والفشل على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، متحدة في عدائها للطبقة القيادية في البلاد، واعتباره الشخص الوحيد على الساحة الوطنية المستعد لحمايتهم من هجمات المؤسسة الجائرة.

وكتب نيت سيلفر، المحلل السياسي ومحلل بيانات استطلاعات الرأي، أن الرئيس الذي يسعى لولاية ثانية ربما لن ينجح ما لم يحصل على نسبة موافقة لا تقل عن 49% في وقت الانتخابات. وهكذا، يمكننا أن نرى أن عدم قدرة ترامب على البناء على قاعدته السياسية كانت أمرا قاتلا لمحاولة إعادة انتخابه عام 2020.

ولا يزال ذلك يلاحقه. وهناك سببان رئيسيان للضعف في الأسلوب والفكر يفسران هذه الظاهرة. أحدهما عدم قدرته على التحدث باستخدام لغة الشمول والتماسك الوطني. ويكاد خطابه يخلو من أي لغة دعوة، ولا يتوسل إلى المترددين أو المهتمين لمجرد الانضمام أو المشاركة. إنه دائما “نحن ضدهم”. لهذا السبب يحب التجمعات التي يشارك فيها الأشخاص الذين يتبنون شعاره “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، حيث يكون الجميع في ذروة “الترامبية”.

ويقول ميري إن الضعف الآخر بالنسبة لترامب هو افتقاره للمفردات والقدرة على بناء سردية وطنية تجذب خيال الناخبين الجدد إلى جانب قاعدته الثابتة. على سبيل المثال، تأمل في إجابة ترامب على سؤال دانا باش حول ما إذا كان سيقبل شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات حول وضع أوكرانيا.

ورد ترامب في البداية متجاهلا السؤال، قائلا: “بادئ ذي بدء، قدامى المحاربين وجنودنا لا يطيقون هذا الرجل”، يقصد بايدن. وعندما وصل أخيرا إلى سؤال باش، أضاع فرصة ممتازة لتسليط الضوء على معارضته المعلنة لحروب أمريكا التي لا تنتهي وتدخلاتها الدولية الخاطئة.

وقال: “لو كان لدينا رئيس حقيقي، رئيس يحترمه بوتين، لما كان ليغزو أوكرانيا على الإطلاق”. لكن ماذا يقصد؟ ماذا سيفعل أو يقول بالفعل لثني بوتين عن التصدي لما يعتبره تهديدا وجوديا لروسيا؟ لا يوجد أي تفسير.

ثم أضاف ترامب أن فوضى انسحاب أمريكا من أفغانستان في عهد بايدن شجعت بوتين على غزو أوكرانيا. وقال: “عندما رأى بوتين ذلك، قال، كما تعلمون، أعتقد أننا سنذهب وربما نأخذها، كان هذا حلمه. تحدثت معه عن ذلك، حلمه”.

وكان من الجيد لو أنه علم بحلم بوتين، وكان من اللطيف أن يشاركه مع مواطنيه.

وهذه أشياء غير متماسكة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن 70% من الأمريكيين يريدون سلاما تفاوضيا حتى لو اضطر الغرب إلى حل وسط مع روسيا على الأراضي الأوكرانية، ويعتقد 41% أن المساعدات الأمريكية الحالية للمجهود الحربي الأوكراني “أكثر من اللازم”.

كان بإمكانه انتقاد بايدن لتخريبه محادثات السلام المثمرة التي بدأت بعد أربعة أيام فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، وقبل إبادة مئات الآلاف من الأشخاص. كان بإمكانه أن يتساءل عن سبب شعور حلف شمال الأطلسي، الذي كان منتقدا مستمرا له لسنوات، بالحاجة إلى الدفع شرقا حتى الحدود الروسية، والانحياز في الحرب الأهلية الأوكرانية، ثم عسكرة أوكرانيا إلى درجة تعتبرها روسيا تهديدا وجوديا.

ولكن، تراجع ترامب عن شكواه المعتادة من أن دول الناتو الأخرى لا تفي بمتطلبات الإنفاق الدفاعي على النحو الذي حدده الحلف. وبالتالي فإنه يفوت فرصة لطرح قضية في المناقشة الوطنية (والمناقشة الأوروبية) على أعلى مستوى من الأهمية والأكثر إلحاحا، والتي تبدو متوافقة مع فلسفته المعلنة في السياسة الخارجية.

وينعكس افتقار ترامب إلى الصرامة الفكرية والتماسك الخطابي في إجابته على سؤال حول الديْن الوطني الأمريكي. ودون معالجة السؤال، قدم خطابا لتيار الوعي أكثر انسجاما مع ندوة أدبية حداثية أكثر منها مناظرة رئاسية.

ويختتم ميري بالقول إنه من المحزن أن نلاحظ أن جو بايدن تظهر عليه علامات التقدم في العمر، كما ينعكس في المناظرة، ولا ينبغي منحه ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة. لكنه على الأرجح سيتم ذلك على أي حال. وقد يكون دونالد ترامب هو الفائز “الافتراضي” في المناظرة، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهذا ليس فوزا يولد الثقة للمستقبل. وفي الواقع، إذا حددنا الفائزين والخاسرين من هذا النقاش المحرج، فإن الخاسر الأكبر سيكون الولايات المتحدة الأمريكية ومواطنيها الذين يصوتون.

(د ب أ)