محرز سعيد بالعودة للعب مع منتخب الجزائر

الجزائر: أعرب رياض محزر قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم عن سعادته بالعودة لصفوف الفريق، لافتا إلى أنه من المهم الانطلاقة مجددا على أسس قوية.

وغاب محرز، عن تشكيلة منتخب الجزائر منذ خروجه من الدور الأول لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار مطلع العام الحالي، قبل ان يظهر مجددا في فوز الفريق 2 / صفر على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، أمس الخميس، بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا .2025

وقال محرز في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: “سعيد للغاية بالعودة للمنتخب، ومن المهم الانطلاقة مجددا على أسس قوية. لعبنا جيدا رغم أنني أهدرت ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تحسن مستوانا كثيرا”.

وأضاف: ” فزنا بنقاط المباراة، وهذا هو الأهم. أشكر الجمهور على دعمه ومساندته”.

وتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات، بعد حصوله على أول 3 نقاط في مشواره، علما بأن المجموعة تضم أيضا منتخبي ليبيريا وتوغو.

مدرب الجزائر سعيد بالفوز على غينيا الاستوائية وعدم تلقي أهداف

من جهته أبدى فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم سعادته بفوز ” الخضر” على ضيفهم منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال بيتكوفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن منتخب غينيا الاستوائية، كان جيدا بدنيا وخلق لفريقه صعوبات خاصة في الشوط الأول الذي لم يخلق فيه المنتخب الجزائري الكثير من الفرص رغم تضييعه لركلة جزاء بخلاف الشوط الثاني الذي كان مغايرا تماما.

وأضاف:”كنا نعلم أن شهر أيلول/سبتمبر سيكون صعبا بالنسبة للنسق وجاهزية اللاعبين، علاوة على ذلك لم نتدرب سوى مرة واحدة في هذا المعسكر. لا بد من الوقت حتى نجد المعالم ونكسب الثقة. المنافس لم يخلق سوى فرصة واحدة ومن قذيفة قوية بعيدة”.

كما أشاد بدعم الجمهور واعتبره اللاعب 12، ودفع اللاعبين لتحقيق الفوز، مبرزا أنه يتعين على الفريق اقناع الجمهور بالمؤازرة في إشارة إلى تقديم أداء أفضل.

وجدد بيتكوفيتش، وقوفه إلى جانب لاعبيه خاصة المدافع يوسف عطال، الذي يوجد بدون فريق، مؤكدا أنه يختار اللاعبين الذين يقودونه إلى الفوز.

واختتم يقول:”ما أظهرناه اليوم يؤكد أننا نملك مجموعة جيدة. أنا سعيد أيضا لأنها المرة الأولى التي لم نتلق فيها أهداف”.

يشار إلى أن شباك المنتخب الجزائري اهتزت على الأقل مرة واحدة في المباريات الأربع الماضية (ودية ورسمية) التي لعبها تحت قيادة بيتكوفيتش.

من جهته، أكد جوان ميتشا، مدرب منتخب غينيا الاستوائية على قوة المنتخب الجزائري لافتا إلى أن فريقه دافع بطريقة جيدة في المرحلة الأولى قبل أن يفتقد للتركيز في المرحلة الثانية.

ونوه ميتشا إلى أن منتخب بلاده لا زال يملك كل الحظوظ حيث سيعمل على التدارك في المباريات الخمس المتبقية والبداية من المواجهة المقبلة أمام توجو التي سيستعيد فيها بعض اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الجزائر.

ورفض ميتشا، المقارنة بين الفوز على الجزائر في كان الكاميرون مطلع 2022، والخسارة أمامه مساء اليوم، مكتفيا بالقول إن” لكل مباراة قصتها”.

(د ب أ)