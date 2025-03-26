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محرز: سنفعل المستحيل حتى تتأهل الجزائر إلى المونديال

26 - مارس - 2025

رياض محرز- أرشيف

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الجزائر: أكد رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم أنه سيفعل المستحيل رفقة زملائه لقيادة “الخضر” لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وقال محرز، في تصريحات صحفية عقب الفوز على موزمبيق 5 / 1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية: “قدمنا مباراة كبيرة. لعبنا مثلما يجب وفزنا بالطريقة وسعداء بالنتيجة. أرضية الملعب كانت ممتازة والجماهير كانت رائعة”.

وأضاف: “ضيعت التأهل إلى المونديال مرتين، سنعمل المستحيل للتأهل إلى النسخة المقبلة”.

ونوه محرز، بأداء زميله محمد الأمين عمورة، وزملائه الذين “لعبوا مباراة كبيرة”، موضحا أن “دور أي لاعب هو تقديم الإضافة”.

(د ب أ)

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