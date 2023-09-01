محرز وفيجولي يقودان منتخب الجزائر أمام تنزانيا والسنغال

الجزائر: اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم 25 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمدينة طبرقة التونسية يسبق المباراة أمام تنزانيا في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والمواجهة الودية أمام السنغال، يومي 7 و12 أيلول/سبتمبر على الترتيب.

وشهدت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي عودة المخضرم سفيان فيجولي، لاعب نادي كاراجولو التركي، الغائب عن المنتخب منذ نهاية آذار/مارس 2022، وأيضا يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، وأدم زرقان، لاعب نادي شارلوروا البلجيكي.

كما تواجد رياض محرز، المنتقل حديثا إلى نادي الأهلي السعودي وحسام عوار الذي تعرض في وقت سابق يوم الجمعة إلى إصابة في المباراة التي خسرها فريقه روما أمام ميلان 2-1، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وبالمقابل خلت القائمة من الهداف التاريخي لـ” الخضر” إسلام سليماني، المنضم حديثا إلى نادي كوريتيبا البرازيلي.

وضمت قائمة اللاعبين، حراس المرمى: مصطفى زغبة وأنتوني ماندريا وأسامة بن بوط. ولاعبي خط الدفاع: رامي بن سبعيني، ويوسف عطال، وعيسى ماندي، وأحمد توبة، وريان آيت نوري، وكيفن غيتون، ومحمد أمين توغاي، وهيثم لوصيف.

وضمت القائمة لاعبي الوسط: أدم زرقان، عبد القهار قادري، حسام عوار، رامز زروقي، حيماد عبد اللي، وهشام بوداوي، وسفيان فيجولي وضمت القائمة المهاجمين: رياض محرز، وسعيد بن رحمة، وبدر الدين بوعناني، وفارس شايبي، وأيمن محيوص، ومحمد أمين عمورة وبغداد بونجاح.

(د ب أ)