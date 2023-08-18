محرز يتألق ويقود الأهلي للفوز الثاني بالدوري السعودي- (فيديو)

الصورة من حساب النادي الأهلي السعودي على تويتر

الرياض: سجل الجزائري رياض محرز باكورة أهدافه في الدوري السعودي، وقاد فريقه الأهلي للفوز على مضيفه الخليج 3-1، الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح منافسات الجولة الثانية.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف البرازيلي روجير إيبانيس دا سيلفا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف محرز، الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنكليزي، الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل سميحان النابت الثالث (90+11)، بينما سجل هدف الخليج الوحيد منصور حمزي (58).

هدف الاهلي الثاني في مرمى الخليج عن طريق الدولي الجزائري رياض محرز الذي سجل أول أهدافه في دوري روشن السعودي . pic.twitter.com/xGZyT0NbAU — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 17, 2023

وخاض الأهلي اللقاء بغياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب ثلاثية الفوز على الحزم 3-1 في المرحلة الأولى؛ بسبب إصابته بشدّ في العضلة الخلفية.

وتصدر الأهلي مؤقتاً برصيد 6 نقاط، فيما تلقى الخليج خسارته الثانية توالياً ليقبع في قاع الترتيب من دون نقاط.

(أ ف ب)