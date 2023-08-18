رياضة | كرة قدم عربية

محرز يتألق ويقود الأهلي للفوز الثاني بالدوري السعودي- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الصورة من حساب النادي الأهلي السعودي على تويتر

حجم الخط
0

الرياض: سجل الجزائري رياض محرز باكورة أهدافه في الدوري السعودي، وقاد فريقه الأهلي للفوز على مضيفه الخليج 3-1، الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح منافسات الجولة الثانية.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف البرازيلي روجير إيبانيس دا سيلفا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف محرز، الوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنكليزي، الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل سميحان النابت الثالث (90+11)، بينما سجل هدف الخليج الوحيد منصور حمزي (58).

وخاض الأهلي اللقاء بغياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب ثلاثية الفوز على الحزم 3-1 في المرحلة الأولى؛ بسبب إصابته بشدّ في العضلة الخلفية.

وتصدر الأهلي مؤقتاً برصيد 6 نقاط، فيما تلقى الخليج خسارته الثانية توالياً ليقبع في قاع الترتيب من دون نقاط.

(أ ف ب)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بمساهمة من محرز.. هاتريك فيرمينو يقود الأهلي للفوز على الحزم في افتتاحية الدوري السعودي- (فيديو وصور)
12 - أغسطس - 2023
الأهلي السعودي يعزز صفوفه بلاعب من برشلونة- (صور)
10 - أغسطس - 2023
الأهلي السعودي يضم سانت-ماكسيمين ليملك مثلثا هجوميا خطيرا- (فيديو)
30 - يوليو - 2023
الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي- (فيديو وصور)
28 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية