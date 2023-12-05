محرز يربك حسابات بلماضي قبل كأس أفريقيا

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية، بأن الجزائري رياض محرز، في طريقه لتصدير أولى الأزمات للناخب الوطني جمال بلماضي، قبل تجمع اللاعبين في مركز سيدي موسى بالعاصمة، حيث سيستهل منتخب محاربو الصحراء، معسكر الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2023، التي ستنظمها كوت ديفوار منتصف الشهر المقبل.

وتجمع الصحف والمواقع الرياضية المحلية والعربية، على أن المدرب الأربعيني، لن يسقط في المحظور مرة أخرى، أي لن يقع في نفس الأخطاء، التي تسببت بشكل أو بآخر في النتائج المخيبة للآمال التي حققها منتخب الخضر في كأس أفريقيا الأخيرة، بخروجه من الدور الأول، عكس أغلب التوقعات التي كانت ترشح حامل اللقب آنذاك للذهاب إلى أبعد مكان في رحلة الدفاع عن لقب عام 2019.

واحد من أهم الدروس المستفادة بالنسبة لبلماضي، هو إلزام كل اللاعبين بدون استثناء بالحضور في الساعة المتفق عليها في المركز الرياضي بالعاصمة الجزائر، وذلك لتجنب تكرار مشاهد التراخي وعدم الانسجام، التي ساهمت في عروض ونتائج المنتخب المتواضعة في النصف الأول من عام 2022، والإشارة إلى موقفه الشهير مع القائد رياض محرز، بالسماح له بالحصول على إجازة قصيرة قبل انضمامه إلى القائمة المشاركة في الكان، وفقا لمنصة “Win Win”.

وذكر نفس المصدر، أنه في الغالب لن تسير الأمور كما يخطط لها بلماضي في تحضيراته لمونديال “الماما الأفريكا”، وذلك لاحتمال تكرار نفس الموقف مع نجم مانشستر سيتي سابقا، بتأخر التحاقه باللاعبين في الموعد المحدد لبدء معسكر الاستعداد للبطولة، وهذه المرة ليست لظروف عائلية، كما حدث معه في شتاء 2022، بمنحه رخصة استثنائية لترتيب خطوبته بزوجته الحالية تايلور وارد، بل لتعارض موعد المعسكر مع جدول مباريات نادي أهلي جدة السعودي.

والمعروف أن منتخب الجزائر سيبدأ معسكر الاستعداد للبطولة الأفريقية يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول، بينما محرز سيكون مطالبا بالتركيز مع قلعة الكؤوس، استعدادا لمواجهة مواطنه الخليج في إطار مواجهات الجولة الـ19 لدوري روشن المقررة يوم 29 من نفس الشهر، وهو ما رآه التقرير بأنه سيعقّد انضمام رياض لمعسكر المنتخب في الموعد المحدد، لصعوبة موافقة النادي على مغادرة محرز في هذا التوقيت، وبالتبعية سيُصدر أزمة للمدرب الذي يتمسك بحضور جميع اللاعبين من اليوم الأول، أملا في استعادة حالة الانضباط التي كان عليها المنتخب في النسخة قبل الأخيرة بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، كبروفة أخيرة قبل بداية رحلة البحث عن اللقب القاري الثالث، التي ستنطلق منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل بمواجهة أنغولا، ثم بالاصطدام بمنتخب خيول بوركينا فاسو، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بكأس أفريقيا بمواجهة موريتانيا يوم 23 من نفس الشهر.